Trump parece echar el freno ante la brutalidad del ICE: acepta una investigación sobre el asesinato de Alex Pretti y Renee Good tras la llegada de Homan a Minnesota

Sí, pero... El presidente estadounidense ha dicho sobre las pesquisas: "Estamos llevando a cabo una gran investigación. Quiero ver la investigación y voy a estar supervisándola". Así lo ha dicho tras una reunión del zar de la frontera de Trump con el gobernador de Minnesota y el alcalde de Minneapolis, quienes también han acordado la retirada de parte de los agentes federales desplegados en el estado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido moderar la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota, tras la creciente oposición por su brutalidad. Melania Trump ha sido la encargada de suavizar el mensaje, abogando por la paz y la unidad. Trump ha enviado a Tom Homan, conocido como el "zar de la frontera", para negociar con el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz. Se han acordado dos objetivos: una investigación imparcial sobre el asesinato de dos ciudadanos y la retirada de agentes federales. Mientras, el juez Patrick Schiltz amenaza con acciones legales contra el director interino del ICE por desacato.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, rebaja la tensión con sus matones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la elegida para dulcificar el mensaje es Melania Trump. La esposa del presidente estadounidense ha hablado de "trabajar juntos para lograr la paz".

Trump echa el freno con sus matones del ICE en Minnesota, pero no por principios, sino porque la brutalidad de estos energúmenos estaba empezando a volverse en su contra. Y ya ha empezado a cambiar su estrategia: lo llaman "recalibrar la misión". Y todo ha empezado con una reunión entre el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, y el nuevo enviado de Trump a la zona, el llamado zar de la frontera, Tom Homan. El presidente estadounidense ha ofrecido los detalles de este encuentro.

"Tom Homan está ya allí en estos momentos. Está con el gobernador y con el alcalde. He oído que las cosas han ido muy bien", ha dicho Trump. Tras esta reunión, las dos partes se han comprometido a trabajar juntos para lograr dos objetivos, según ha informado el gobernador de Minnesota. El primero es una investigación imparcial sobre el asesinato de los dos ciudadanos estadounidenses a manos del ICE, Alex Pretti y Renee Good. Y el segundo la rápida retirada de parte de los agentes federales desplegados en Minnesota.

"Estamos llevando a cabo una gran investigación. Quiero ver la investigación y voy a estar supervisándola", ha explicado Trump en unas declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. Muchas voces dentro y fuera de Minnesota, el estado donde se encuentra Minneapolis, han pedido pesquisas independientes y exhaustivas sobre la muerte de Pretti por disparos de agentes migratorios en plena calle.

Desde este martes, Homan será el nuevo hombre fuerte de Trump en este estado, a quien ha enviado para rebajar la tensión. Los grandes damnificados de este cambio son los secuaces que hasta ahora ejecutaban las órdenes que llegaban del Despacho Oval: la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y Greg Bovino, jefe de la patrulla fronteriza. Está previsto que Bovino se marche de Minneapolis la tarde de este martes.

Los vecinos de Minnesota han querido despedir a Bovino fastidiándole su última noche en un hotel de la ciudad, protestando frente a las puertas horas y horas gritando y haciendo ruido para impedirle dormir.

La impunidad del ICE ha sido total, hasta ahora, cuando empieza a acabarse. El juez federal principal para el distrito de Minnesota, Patrick Schiltz, amenaza con abrir un proceso contra el director interino de esta agencia, Todd Lyons, por desacato y le ha ordenado que comparezca este viernes ante él. Este juez quiere que explique por qué el ICE ha incumplido los requerimiento que el tribunal le ha hecho para que respetara los derechos de migrantes detenidos.

Y mientras, Melania Trump es quien ha mandado un mensaje, como poco sorprendente, sobre lo ocurrido en Minnesota: la primera dama ha hecho un llamamiento a la calma y a la unidad. Sin embargo, analistas en EEUU sospechan que solo esté buscando foco, ya que se encuentra en plena promoción de su documental y las informaciones que llegan desde EEUU apuntan a que la venta de entradas para el estreno no van muy bien

"Hago un llamamiento a la unidad. Sé que mi marido, el presidente, mantuvo ayer una importante conversación telefónica con el gobernador y el alcalde, y que están trabajando juntos para que todo transcurra de forma pacífica y sin disturbios. Estoy en contra de la violencia, así que, por favor, si protestan, háganlo de forma pacífica. Necesitamos unirnos en estos momentos", ha dicho la primera dama estadounidense.

