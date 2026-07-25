Sainz se quita el sombrero por las mejoras de Aston Martin y lanza una advertencia a Williams

El piloto madrileño toma de ejemplo la gran mejoría de la escudería británica en Hungría y confiesa su "preocupación" porque el equipo sigue hundiéndose en la parrilla.

Carlos Sainz ha tenido una sesión de clasificación para olvidar. El equipo Williams está sufriendo mucho en el trazado de Hungaroring y se está viendo relegado a ser el décimo equipo este fin de semana solo por delante de los debutantes Cadillac.

El madrileño ha querido lanzar un mensaje de ánimo al equipo, pero no oculta su preocupación por la nula mejoría y ha puesto de ejemplo al equipo de Fernando Alonso: "Me noto todavía motivado para sacar el máximo rendimiento del coche como estáis viendo cada fin de semana, pero por otro lado con un poco de preocupación y con ganas".

"Sobre todo preocupado porque veo otros equipos como Aston encontrando muchísimo potencial en el túnel de viento y me gustaría ver que nosotros somos capaces también, sabiendo lo lejos que estamos y el potencial tan grande que hay de encontrar carga aerodinámica en estos coches", ha advertido Sainz a su escudería.

El ex de Ferrari ha insistido en que se tienen que fijar en la situación de la escudería británica con las mejoras de Hungría: "En vez de verlo con preocupación lo de Aston lo tenemos que ver con motivación y con ilusión. Nos acaban de demostrar que un equipo que estaba con una de las peores cargas aerodinámicas de toda la parrilla".

"Ahora mismo se parece que de una carrera a otra han conseguido tener la mejor carga aerodinámica de la mitad de parrilla y cerca de ya los equipos de adelante, no cerca pero por lo menos no en tierra de nadie", ha valorado el español, en declaraciones recogidas por 'Marca'.

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