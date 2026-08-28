Sergio Pérez se viene arriba: "Ya sería campeón si..."

El piloto de Cadillac está convencido de que podría haber sido campeón en su etapa en Red Bull al lado de Max Verstappen.

Sergio Pérez fue despedido de Red Bull y encontró hueco en la Fórmula 1 en un equipo recién llegado, en Cadillac. Un coche que en ningún caso le iba a permitir competir y le iba a mantener durante varios años en la parte trasera de la parrilla.

Pero el mexicano no se rinde. En palabras que publica 'AS', Checo dice que él sigue soñando con ser campeón y recuerda los momentos en los que pudo estar cerca cuando competía para Red Bull.

"Si tuviera las circunstancias adecuadas y el coche perfecto, seguro que ya sería campeón", dice el piloto mexicano, que no pudo derrotar a Max Verstappen en su etapa en Red Bull.

Habla de ese "sueño" que sigue manteniendo a pesar de tener el peor coche de la parrilla: "El sueño sigue ahí y tengo lo necesario. Nosotros los mexicanos nunca nos rendimos y siempre tratamos de volver más fuertes. Independientemente del resultado, nunca queremos rendirnos".

Preguntado por su retirada, Checo no quiere dejarlo pronto. A sus 36 años todavía se ve pilotando algunas temporadas más.

"Todavía me quedan un máximo de cuatro años antes de retirarme", dice para finalizar Pérez.

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