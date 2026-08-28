Marc Márquez sabe lo que tiene que cambiar para luchar por el título: "He aprendido la lección"

El piloto de Ducati ahora es consciente de que no puede dar el 100% desde que arranca el fin de semana en los entrenamientos del viernes.

Marc Márquez quiere que el Gran Premio de Aragón de este fin de semana sea un punto de inflexión. Porque su intención, a partir de ahora, es no apretar desde que arranquen los entrenamientos libres, es ir dosificándose para llegar en plena forma a la carrera.

Es lo que le dijo a 'DAZN' en la previa de MotorLand: "Tengo que entender cómo gestionar cada situación. Cuando llegas a circuitos donde históricamente has conseguido grandes resultados, la gente espera. He aprendido durante todos estos años que tengo que valorar muy bien cómo me encuentro el viernes".

Intentará escuchar a su cuerpo para saber qué es lo que necesita en cada momento: "Afronté el fin de semana después de las vacaciones, entre comillas porque entrené mucho, y me sentía bien. Lo afronté normal. Creo que es el concepto o la manera de luchar por un título".

Aprendió del GP de Gran Bretaña, donde lo pasó realmente mal físicamente: "Vi que en Silverstone no estaba listo. Me levanté el domingo que no había brazo".

"Aprendida la lección, cuesta, lo intentaré, pero cuesta. Intentaré gestionarme los viernes", dice Marc.

En la mañana de este viernes, en los primeros entrenamientos, Marc ya ha demostrado por qué Aragón es uno de sus circuitos favoritos. Ha marcado el mejor tiempo por encima de las Aprilia de Raúl Fernández y de Marco Bezzecchi.

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