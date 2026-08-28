Courtois analiza la llegada de su equipo a la Fórmula 4: "Soy muy fan de..."

El guardameta del Real Madrid es propietario de una de las escuderías que compite en la Fórmula 4. Thiubaut le confiesa a 'laSextaDeportes' que es un gran aficionado del deporte del motor.

A pocas semanas de la llegada de 'MadRing'

Thibaut Courtois ha sido uno de los primeros magnates del mundo del automovilismo en presenciar en directo la puesta en escena del nuevo circuito del Gran Premio de España, en Madrid. Ha sido a través del equipo que dirige de Fórmula 4, la última categoría del mundo del motor de élite.

Courtois ha analizado con 'laSexta Deportes' la situación de su equipo TC Racing en la competición. "El objetivo es F2 o F3", aseguraba el guardameta del Real Madrid.

Thibaut también ha reconocido que es un gran aficionado del mundo del motor. Además, no ha dudado en remarcar su admiración por los mejores pilotos de la parilla de Fórmula 1: "Soy fan de Leclerc, de Verstappen, de Sainz y Alonso".

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