El padre de Max Verstappen confirma una nueva cláusula de salida de Red Bull

Max Verstappen, dispuesto a seguir en Red Bull si existe "la oportunidad de ganar"

Jos Verstappen ha afirmado que "por supuesto se han llegado a acuerdos al respecto" en el contrato.

Tras renovar con Red Bull hasta 2030, se habló mucho sobre si Max Verstappen había incluido algún tipo de cláusula de salida por rendimiento de su equipo en su nuevo contrato.

En el Gran Premio de Países Bajos el neerlandés rehuyó responder al respecto, pero ha sido su padre el que sí lo ha confirmado.

"Por supuesto, en el contrato se han llegado a acuerdos al respecto", ha señalado Jos a 'Formule1.nl'.

Eso sí, no suelta prenda sobre las condiciones: "Sabemos los detalles de esos acuerdos y Red Bull también los sabe, pero no vamos a publicarlo".

De hecho, confía en no tener que ejecutar dichas cláusulas: "Hemos estado aquí durante un periodo increíblemente largo, por supuesto, y ahora parece que continuaremos hasta el final. Es genial verlo. Somos leales a Red Bull... y hay una sensación de calma nuevamente".

"Hay confianza en que tendremos otro coche ganador en Red Bull. Pero, por supuesto, siempre será cuestión de esperar hasta qué punto lo lograrán. Nunca se sabe. Tienen que encargarse de eso en el equipo", ha zanjado.