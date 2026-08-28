Marlaska llama al "cese de la violencia" y cifra en 5.000 los migrantes que aún permanecen en Ceuta: "El retorno tiene que ser ordenado"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece este viernes a petición propia en la comisión de Interior del Congreso

El contexto El ministro comparece en la comisión de Interior del Congreso para informar sobre las actuaciones de su departamento en la crisis migratoria que vive Ceuta desde la entrada masiva de migrantes.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido calma y el fin de la violencia tras los enfrentamientos entre vecinos de Ceuta y migrantes en la playa de El Trampolín. Durante su comparecencia en el Congreso, Marlaska afirmó que la violencia "no es el camino" y defendió la gestión del Gobierno en la crisis migratoria. Por otro lado, el Partido Popular criticó al Gobierno, calificándolo de "irresponsable" y acusándolo de no proteger adecuadamente la frontera ni mantener el orden público. Esther Muñoz, portavoz del PP, afirmó que el Ejecutivo ha abandonado a los ceutíes y culpó al Gobierno de Sánchez por la situación.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha llamado este viernes a la calma y "al cese de cualquier tipo de violencia" horas después de que se hayan producido enfrentamientos entre vecinos ceutíes y migrantes en la playa de Benítez. Ese, ha dicho Marlaska, "no es el camino".

Así lo ha asegurado el ministro en su comparecencia a petición propia en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados para informar sobre las actuaciones de su departamento en la crisis migratoria que vive Ceuta desde la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio.

Por su parte, el PP considera que los disturbios en Ceuta son la "consecuencia de un Gobierno irresponsable". En un mensaje difundido en X, la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Esther Muñoz, ha acusado al Ejecutivo de no haber defendido la frontera "a pesar de la información que tenía", de haber abandonado "durante un mes a los ceutíes" y de no ser capaz de "imponer el orden público a pesar de poseer todas las herramientas del Estado".

"Ahora buscan culpables. Señalan a los ceutíes, al PP, a Aznar. Culpan a las víctimas y protegen a quienes entraron ilegalmente", ha proseguido, al tiempo que ha añadido que "el odio, el miedo, la inseguridad, la desesperación tienen un origen: el Gobierno de Sánchez".

Aún permanecen en Ceuta 5.000 migrantes

En cambio, Marlaska no tiene la misma percepción sobre la gestión del Ejecutivo en la crisis migratoria en Ceuta. Según ha declarado este viernes, "el Gobierno y el conjunto del ministerios hemos respondido y trabajado sin descanso y hemos estado con Ceuta desde el primer momento" con una "actuación contundente".

Marlaska ha hecho hincapié en que 24 horas después de la entrada masiva de migrantes, "la mayoría regresó a Marruecos". Así, ha asegurado que, según las estimaciones, "permanecen en Ceuta unas 5.000 personas".

Aunque ha denunciado que lo que ha ocurrido es "un ataque a la integridad de España, que no se puede comparar con los flujos migratorios", el ministro ha querido destacar la "colaboración con Marruecos" que, ha dicho, ha sido "sostenida y eficaz a lo largo de los años".

"Tienen que ser tratados con humanidad"

En su comparecencia, el ministro del Interior ha hecho hincapié en que "España está comprometida con la defensa de nuestras fronteras". "En un estado de derecho se cumple la ley y se cumple por todos. El mensaje es claro: la entrada irregular en Ceuta no genera expectativas de permanencia en nuestro país", ha señalado Marlaska, quien ha recordado que "vamos a aplicar los procedimientos legales para aplicar el retorno de quien no pueda quedarse, pero también acogeremos a quien así lo recoja en la normativa europea".

De esta manera, Marlaska ha insistido en que el retorno "tiene que ser ordenado" y que están operativas diferentes instalaciones para hacer el triaje y así poder identificar a las personas migrantes que aún permanecen en suelo ceutí.

"Detrás de cada dato no olvidemos que hay vidas humanas. Conviene no olvidarlo. Hemos escuchado discursos que alimentan la división social en un momento en el que necesitamos responsabilidad, serenidad y sentido de Estado. La ultraderecha habla de invasores y llaman a cazar inmigrantes", ha señalado Marlaska. Así, ha añadido que "todo ello es incompatible con los principios democráticos y el respeto a la dignidad. Estamos hablando de personas y de niños y niñas en situación de desamparo que tienen que ser tratados con humanidad".

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