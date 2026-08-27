Rodri ya manda en el Barça

El cuadro azulgrana derrota al Athletic de Bilbao con goles de Raphinha y de Fermín en la noche en la que debutó Rodri en el Camp Nou.

El Barça sigue de pleno en Liga, aunque la brillantez expuesta en el estreno ante el Elche disminuyó. Superó al Athletic de Bilbao (2-0) con goles de Raphinha y Fermín, ocasiones claras sobre todo en la primera parte para golear... y el esperado debut de Rodri, que ya manda en el centro del campo.

El equipo de Hansi Flick buscó el gol de manera insistente desde el inicio. Raphinha se chocó con el palo, Lamine estaba en fuera de juego en la siguiente acción... y al final fue el delantero brasileño el que acabó adelantando a los azulgranas.

Pedri, entre líneas, encontró a Raphinha, que recortó a Unai Simón y definió a la portería. Lo merecía el Barça en su estreno en el Camp Nou ante su gente.

Unai Simón fue la pesadilla de Lamine Yamal. Le sacó dos clarísimas. Primero en un disparo cruzado que se iba a la escuadra y después en un uno contra uno. Evitó la goleada el portero del Athletic en la primera mitad. Partidazo el suyo a pesar de la derrota.

Y aguantando con 1-0 abajo, los visitantes tuvieron la suya. Sancet disparó al palo en la más peligrosa del Athletic.

Pero en una jugada de mala fortuna, el Barça sentenció. Fermín, que hace de 9 en este inicio de temporada, aprovechó el error entre Laporte y Unai Simón.

El momento de Rodri

Rodri, el fichaje del verano del Barça, saltó a calentar nada más volver del vestuario en la segunda mitad. Y el Camp Nou respondió con una sonora ovación. Debutó a la hora de juego al césped y la afición volvió a responder. Y desde ese momento mandó en el medio.

El heredero de Sergio Busquets ya viste la camiseta del Barça. Demostró en apenas media hora que ese fútbol, como el de la selección con la que salió campeón del mundo este mismo verano, es el que lleva en la sangre. Es su fútbol.

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