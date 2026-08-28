Nepal advierte del riesgo de una segunda riada tras el desbordamiento de un lago: "El nivel del agua está subiendo"

Una ventana dañada y cubierta de barro de una casa tras unas inundaciones repentinas en Trishuli, distrito de Nuwakot, Nepal, el 28 de agosto de 2026.

Los detalles Dos días después de que una crecida repentina azotara la región, funcionarios del distrito de Rasuwa, en Nepal, han recibido un aviso de que un lago se había desbordado.

El temor a una nueva inundación en Nepal es palpable, ya que un lago represado ha comenzado a desbordarse. Las autoridades suspendieron temporalmente las operaciones de rescate tras recibir informes de que el nivel del agua estaba aumentando. La Autoridad Nacional de Desastres de Nepal ha instado a la población a alejarse de las riberas debido a la formación de un lago artificial en la frontera con Tíbet. Las inundaciones previas dejaron 472 muertos, y aunque el volumen de agua actual es menor, se mantiene la alerta. Las autoridades chinas también han detenido sus operaciones de rescate, mientras monitorean el crecimiento del lago.

El miedo a que una segunda riada vuelva a afectar a Nepal es real. Las autoridades del país han suspendido las operaciones de rescate durante 90 minutos -según ha declarado el viernes un oficial del ejército- tras recibir informes de que un lago represado en la zona afectada por las inundaciones había comenzado a desbordarse.

Dos días después de que una crecida repentina azotara la región, funcionarios del distrito de Rasuwa, en Nepal, han recibido un aviso de que un lago se había desbordado.

"Podemos ver que el nivel del agua en el río está subiendo", ha señalado Narendra Pariyar, el funcionario de mayor rango del distrito, añadiendo que se desconoce cuál es la altura actual del nivel del agua.

De esta manera, las autoridades de emergencia de Nepal han urgido a la población a alejarse de riberas y zonas de riesgo ante la amenaza presentada por un nuevo lago formado por la acumulación de rocas y escombros en la zona fronteriza con el Tíbet, mientras las autoridades chinas han suspendido temporalmente tareas de rescate en algunos puntos tras registrar inicios de desbordamiento.

"Según la información del Gobierno de China obtenida de imágenes satelitales y análisis preliminares, en el lugar donde se originó la inundación, el río ha quedado bloqueado formando un lago artificial que se encuentra en proceso de crecimiento, observándose riesgo de rotura", ha alertado en un aviso público la Autoridad Nacional de Desastres de Nepal (NDRRMA).

La televisión estatal china CCTV ha informado hoy de que esta nueva acumulación de agua, formada a más de diez kilómetros del paso fronterizo entre Nepal y China, ya ha comenzado a desbordarse paulatinamente, por lo que los equipos de emergencia han tenido que paralizar su actividad a la espera de instrucciones.

Las autoridades han instado a los residentes de las zonas bajas del río Bhote Koshi, escenario de las devastadores inundaciones que han dejado 472 fallecidos a ambos lados de la frontera, a mantenerse alejados de riberas y zonas de riesgo.

"Hasta que se emita un nuevo aviso, se solicita a los residentes de las zonas bajas del río Bhote Koshi, viajeros, personal de rescate y a todos los involucrados adoptar especial precaución y mantenerse en lugares seguros", ha agregado la autoridad.

El Ministerio de Recursos Hídricos chino ha afirmado que la presa natural retenía hasta el jueves cerca de dos millones de metros cúbicos de agua y tenía una superficie aproximada de 0,11 kilómetros cuadrados, volumen que, advierten, podría incrementarse hasta los tres millones en los próximos dos o tres días. Sin embargo, especialistas nepalíes descartan por el momento un escenario catastrófico similar al vivido a mitad de semana.

El jefe de Predicción de Inundaciones del Ministerio de Energía y Recursos Hídricos de Nepal, Binod Parajuli, ha explicado al medio local Onlinekhabar que la cantidad de agua acumulada en el embalse representa alrededor del 10 % del volumen que desencadenó la riada del miércoles.

90.000 personas se han visto afectadas

Se estima que más de 90.000 personas se han visto afectadas por el deslizamiento de tierra en el Himalaya, según ha informado este viernes la Cruz Roja, mientras los responsables de ayuda expresaban su temor a nuevas inundaciones.

"Por supuesto, estamos muy preocupados por una inundación secundaria", ha declarado David Fisher, jefe de la delegación de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Nepal.

Además, ha señalado que los camiones que transportaban suministros de ayuda quedaron bloqueados después de que un lago formado por el deslizamiento de tierra rompiera sus diques naturales.

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