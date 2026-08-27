'Omega', el disco de Enrique Morente y Lagartija Nick que rompió el flamenco: "Nos echaban del escenario, éramos unos caraduras"

El contexto 'Omega', de Enrique Morente y Lagartija Nick, es un disco que revolucionó el flamenco. Ahora, 30 años después de su publicación, Kiki, el hijo de Enrique, y la banda granadina lo traen de vuelta a los escenarios. laSexta se cuela en los ensayos de su próximo concierto en Granada.

En 1996, Enrique Morente y la banda Lagartija Nick revolucionaron el flamenco con 'Omega', un disco que fusionó los versos de Lorca y Cohen con rock alternativo. Inicialmente, el público y las discográficas rechazaron este enfoque disruptivo, pero Morente, a sus 54 años, buscaba algo atrevido y menos convencional. A pesar de las críticas, 'Omega' se convirtió en un referente para artistas actuales y futuros. Hoy, 30 años después, sigue siendo una obra influyente y celebrada.

"No solloces silencio, que no nos sientan.

Espera, ¡las hierbas!

Se cayeron las estatuas

al abrirse la gran puerta"

En 1996 Enrique Morente y la banda granadina Lagartija Nick pusieron voz y sonido a los versos de Federico García Lorca y Leonard Cohen. Un cóctel molotov, una granada de mano, que removió y reventó los cimientos del flamenco. Nacía la leyenda de 'Omega', un disco que 30 años después está considerado como uno de los mejores de la historia de la música en España.

Eso sí, las buenas críticas tardarían en llegar. Y es que la unión del flamenco puro de Morente con el rock alternativo y las guitarras distorsionantes de la banda de Antonio Arias no terminó de convencer a un público que llegó a abuchearles durante una hora en su presentación en el Teatro Albéniz de Madrid. De hecho, ninguna discográfica quiso publicar el disco y acabaron editándolo de forma independiente con un pequeño sello. Era nuevo, totalmente disruptivo y tocó hueso para los académicos y puristas del quejío. "La gente decía se han cargado un cantaor. Nos echaban del escenario al oírlo", cuentan Eric Jiménez (batería de Lagartija Nick) y Antonio Arias (cantante de la banda) a laSexta durante uno de los ensayos.

El músico Antonio Arias charla con laSexta durante uno de los ensayos

Lo cierto es que Morente, que publicó el disco a sus 54 años y tras una carrera cimentada, siempre tuvo claro lo que tenían entre manos. "Yo quería algo menos convencional y más atrevido, con más riesgo que el propio poema de Lorca. Quería algo distorsionante, menos habitual", explicó en una de sus entrevistas. "Muchas veces es mejor acertar menos técnicamente y acertar más en el concepto porque si el concepto es bueno, sirve para otras personas", añadió el cantaor.

Y lo hizo, y sirvió, y caló (hasta los huesos) y 'Omega' se convirtió en faro de guía para muchos artistas de entonces y de ahora. "Donde lo pongas y cuando lo pongas te sigue hablando, ese es el valor del disco. Enrique bromeaba y me decía: 'Antoñico hacemos discos todo el año y la gente se olvida del título enseguida y este parece que les gusta'", asegura Antonio Arias, cuyo hermano (el músico Jesús Arias) ideó en 1995 el concepto y tituló con el símbolo Omega (Ω) el disco.

Participaron numerosos artistas, desde la propia familia Morente, a Vicente Amigo, Tomatito, Isidro Muñoz, Cañizares, Paquete, J.A. Zalazar, M.A. Cortés o Montoyita, entre otros. Fue su manera de hermanar el respeto por el flamenco tradicional con la vanguardia y un nuevo ecosistema sonoro.

Enrique fue un adelantado a su tiempo (y un buen tipo), un académico y estudioso del flamenco puro (con alma de rockero) que disfrutaba del arte y la experimentación. "Abrió un camino, vimos que la poesía encajaba perfectamente con el flamenco y que se podían hacer cosas bonitas. Sumaba, lo que hizo sumaba", añade la cantaora Carmen Linares en una entrevista para RTVE.

'Omega', en palabras del escritor y cantaor Juan Pinilla, abrió "una grieta por la que todavía sigue entrando el aire de lo posible". Por ello, 30 años después y ya sin Enrique Morente (que falleció en diciembre de 2010), la banda y su hijo, Kiki Morente, suben de nuevo a los escenarios con el disco que lo cambió todo. Así, vuelven a sonar en directo 'Pequeño vals vienés', 'Manhattan', 'Niña ahogada en el pozo' y 'Ciudad sin sueño'. Y lo hacen en la Granada de Lorca, en los Jardines del Generalife de la Alhambra, para que truene el cielo,

"doblen las campanas,

se caigan las estatuas

y se abran las puertas".

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