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En el trono durante 35 años

Muere a los 89 años el rey Harald V de Noruega, decano de los monarcas europeos

Los detalles Jefe de Estado ceremonial de Noruega desde 1991, Harald V ascendió al trono tras la muerte de su padre, Olaf V. Su hijo Haakon Magnus será su sucesor en el trono noruego.

El rey Harald V, en una imagen de archivo El rey Harald V, en una imagen de archivoEuropa Press
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El rey Harald V de Noruega ha muerto en Oslo a los 89 años. Era el monarca de mayor edad de Europa. Estaba ingresado en el Hospital del Reino de Oslo por una anemia que derivó en una infección bacteriana en la sangre.

El pasado 17 de agosto fue ingresado por una acumulación de líquido en el cuerpo tras ser tratado con cortisona por una anemia hemolítica. Harald V ya había estado de baja varias semanas en febrero y en marzo debido a una infección en una pierna que requirió su ingreso en un hospital en Tenerife, donde estaba de vacaciones. En los últimos años, el monarca noruego había atravesado diferentes problemas de salud, con varias hospitalizaciones por infecciones de diverso tipo: le extirparon un tumor en la vejiga en 2005 y, años después, se le implantó una válvula en el corazón y fue operado también de un ligamento en la rodilla.

Nacido en Asker, Noruega, el 21 de febrero de 1937, fue el tercer hijo de Olaf V de Noruega y Marta de Suecia. Casado con Sonja Haraldsen desde 1968, fue padre de Marta Luisa y Haakon Magnus de Noruega, príncipe heredero casado con Mette-Marit Tjessem Høiby desde el 2001.

Rey de los noruegos desde 1991

Hasta la fecha, Harald era el monarca vivo más anciano de Europa. Jefe de Estado ceremonial de Noruega desde 1991, ascendió al trono tras la muerte de su padre, Olaf V. Su liderazgo como jefe de la Casa Real de Noruega quedó demostrado durante las crisis nacionales noruegas, como la tormenta del día de Año Nuevo (1992), los atentados de Noruega del 2011, el deslizamiento de tierra de Gjerdrum de 2020 y, en particular, la pandemia de COVID-19 (enero de 2020 a marzo de 2022), recibió elogios tanto nacionales como internacionales.

Al igual que sus antecesores, entregaba anualmente el Premio Nobel de la Paz y, desde su creación en 2003, el Premio Abel, otorgado a un matemático. El 17 de enero de 2021, Harald V celebró sus 30 años en el trono de Noruega.

En 2024, el rey Harald anunció que reduciría el número de actividades oficiales en las que participa debido a su edad, pero descartó la abdicación, afirmando que su juramento como rey era de por vida. Su heredero, Haakon Magnus desempeñó como regente del país en estas ocasiones y ahora será quien le suceda en el trono noruego.

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