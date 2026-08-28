Oficial: Álvaro Morata ya es nuevo jugador del Leganés

El delantero español, que fue campeón de Europa hace dos años, firma con el Leganés de Segunda División.

Es uno de los fichajes más comentados del verano. Completamente inesperado. Álvaro Morata ya es oficialmente nuevo jugador del Leganés, equipo de Segunda División.

El delantero español, campeón de la Eurocopa con España en 2024, ya ha estado esta mañana en las instalaciones preparando su llegada y se incorporará a los entrenamientos a partir del sábado.

A sus 33 años, Morata aterriza directamente desde el Como. El equipo italiano se hará cargo de gran parte de su salario.

En los últimos años había pasado por el Galatasaray, Milan y el Atlético de Madrid.

Un refuerzo de lujo para un proyecto que aspira a volver a Primera División.

Morata aportará experiencia y seguro que muchos goles, tal y como ha hecho durante toda su carrera. Un destino inesperado para un campeón de Europa hace apenas un par de años.

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