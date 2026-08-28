¿Se olvidan de Alcaraz y Djokovic? Los tenistas del US Open predicen al campeón

Varios de los nombres que pelearán en las próximas semanas por el 'major' disputado en Nueva York se han mojado con las predicciones. Carlos y 'Nole' son grandes candidatos, pero... ¿opinan lo mismo sus rivales?

Apenas unos pocos días para que terminen los clasificatorios para el US Open y tengan lugar las primeras rondas del torneo. Carlos Alcaraz hará su esperado regreso en Nueva York, mientras que Rafa Jódar buscará consolidarse en la élite después de una explosión que ha sorprendido a todo el mundo del tenis.

Ambos arrancarán el domingo, ante el ruso Roman Safiullin en caso del murciano; y el australiano Thanasi Kokkinakis para Jódar. El último 'Grand Slam' del año reúne a los mejores nombres del circuito, a pesar de la ausencia de Jannik Sinner, y muchos de esos nombres han hecho su predicción personal para el ganador del torneo.

Taylor Fritz y Frances Tiafoe no dudaron al señalarse a sí mismos, optimistas sobre sus posibilidades en Nueva York. Tommy Paul sorprendió y señaló a Learner Tien, una de las perlas del circuito. Los italianos Matteo Arnaldi y Lorenzo Musetti no arriesgaron al decantarse por Djokovic y Zverev respectivamente, y tampoco lo hizo Alex Michelsen que señaló a Carlos Alcaraz.

El estado del murciano es toda una incógnita tras más de cuatro meses alejado de la competición. Jódar, por otro lado, no tiene nada que perder y en su primera edición de US Open tratará de llegar lo más lejos posible y consolidar su sitio en la élite del tenis.

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