Estalla la olla a presión en Ceuta: un centenar de personas intenta bloquear la llegada de ayuda y ataca los campamentos de migrantes

Los detalles Al grito de "Cruz Roja es una mafia", decenas de ceutíes han hecho una sentada. Otros manifestantes se han saltado el cordón policial para acceder a la playa de Benítez donde han vuelto a reventar las tiendas de campaña de los migrantes.

La tensión en Ceuta sigue en aumento debido al cansancio de los vecinos, quienes llevan casi un mes sin normalidad tras la llegada masiva de migrantes el 30 de julio. Este jueves, la crispación se evidenció cuando decenas de personas intentaron bloquear una ambulancia de Cruz Roja que iba a asistir a los migrantes, acusándola de ser "una mafia". La protesta fue convocada en redes sociales, y aunque no hubo violencia, la ambulancia quedó bloqueada momentáneamente hasta que la policía dispersó a los manifestantes. Además, el miércoles por la noche se registraron altercados en la playa de El Trampolín, con destrozos y cargas policiales.

La olla a presión ya ha estallado en Ceuta. Este jueves se han vuelto a producir altercados en la ciudad autónoma con intentos de bloqueo a la ayuda humanitaria a los migrantes, destrozos de las tiendas de campaña en la playa de Benítez y protestas contra los medios de comunicación.

Lo que se vive estos días en Ceuta es el resultado del agotamiento de los vecinos, que llevan casi un mes sin poder vivir con normalidad tras la llegada masiva de migrantes del pasado 30 de julio. Por la tarde se ha convocado una protesta por la situación y decenas de personas han intentado bloquear el paso de un convoy de Cruz Roja que iba a ofrecer atención humanitaria a los migrantes.

Al grito de "Cruz Roja es una mafia" e insultos contra el Gobierno, decenas de ceutíes, muchos portando banderas de España y de la ciudad autónoma, han hecho una sentada para impedir el paso del convoy. La concentración ha sido convocada en las redes sociales y, pese a la tensión, no se ha producido ningún acto violento.

En un principio parecía que el objetivo era boicotear la entrada de un camión de alimentos. Ese vehículo ha conseguido pasar, y al final se ha frenado a un convoy formado por varias ambulancias. Un cordón policial lo escoltaba y a los pocos minutos ha conseguido disolver a los vecinos que hacían la sentada.

No obstante, las ambulancias han permanecido paradas cerca de media hora, ya que los manifestantes seguían en la calzada. Pasadas las 19:10 horas, la Policía ha logrado llevar la asistencia médica por otra ruta y los manifestantes no han puesto mucha resistencia. Además, el camión de alimentos ha conseguido hacer el reparto de comida.

Destrozos en la playa

Más tarde, otro grupo de manifestantes se ha saltado el cordón policial y se ha dirigido a la playa de Benítez, contigua a la de El Trampolín. Allí, ha intentado expulsar a los migrantes, destrozando las tiendas de campaña en las que sobreviven los que no han acudido a los espacios habilitados por el Gobierno.

En ese momento, se han producido algunos momentos de tensión, también contra los medios de comunicación. En este sentido, varios manifestantes han increpado al equipo de laSexta que intentaba informar de la situación.

El miércoles por la noche se produjeron altercados similares en la playa de El Trampolín, cuando algunas personas destrozaron las chozas improvisadas. En esa ocasión, se produjeron cargas policiales contra los alborotadores.

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