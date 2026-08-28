Ahora

Fuego en Valencia

El incendio de El Saler obliga a desalojar a 161 personas de la pedanía valenciana y de dos campings de la zona

Los detalles Los desalojados han pasado la noche en La Fonteta después de recibir un ES-Alert a las 17:20. Unos 250 efectivos participan en las labores de extinción de unas llamas de las que se desconoce su origen.

Incendio en El Saler Incendio en El SalerAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Las autoridades han desalojado a 161 personas de la pedanía de El Saler y de los campings de la zona debido al incendio forestal declarado en el lugar. Según informa Cruz Roja, los desalojados han pasado la noche en La Fonteta, donde se les ha repartido cenas y kits de higiene.

La Agencia Estatal de Meteorología, en ese sentido, ha informado de que la noche "ha transcurrido según lo previsto", con viento de poniente y ráfagas de entre 20 y 30 kilómetros por hora durante gran parte de la madrugada. A lo largo de las horas ha ido amainando.

En total, las llamas han afectado a un total de 37 hectáreas con un perímetro de 5,42 kilómetros.

En las tareas de extinción están participando más de 270 efectivos, tal y como ha informado el conseller. En sus palabras, ha puesto en valor el trabajo de los Bomberos de Valencia, del Consorcio, los forestales, las brigadas BRIFO, la UME, la Guardia Civil, la Policía de la Generalitat, Policías Locales y Protección Civil.

Los medios aéreos, diez en total, han retomado la actividad para extinguir el incendio forestal. Según afirma Pilar Bernabé, el perímetro del fuego "prácticamente no ha avanzado" en una noche en la que han trabajado cuatro unidades y tres autobombas de la Generalitat junto a ocho dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento.

Además, las unidades de la UME siguen sobre el terreno, con labores de ataque directo y liquidación de puntos calientes en el flanco derecho del incendio.

La delegada del Gobierno ha señalado al viento como clave y asegura que tratan de "aprovechar la mañana con el viento de poniente hasta mediodía para poder continuar en las tareas contra el incendio".

El conseller, además, ha apuntado que hay vías cortadas como en la playa de El Saler, desde el antiguo polideportivo hasta el Sidi Saler, y cortes de carretera en la CV-500 y la CV-401, por lo que no se puede circular por estos tramos.

El incendio, del que se siguen investigando las causas, se declaró a eso de las 13:00 en la Gola de Pujol, dentro de la Devesa de El Saler. Menos de cuatro horas después, Emergencias elevó la situación 1 a situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales y solicitaron la movilización de la UME.

A las 17:20, la Generalitat envió un Es-Alert para ordenar la evacuación e informar de las instrucciones a la población. Todavía activo, los efectivos de extinción esperan poder controlar las llamas a lo largo de la tarde o de la noche.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de la crisis migratoria de Ceuta | Marlaska llama a la calma y "al cese de cualquier tipo de violencia" tras los últimos altercados en Ceuta: "Ese no es el camino"
  2. Estalla la olla a presión en Ceuta: un centenar de personas intenta bloquear la llegada de ayuda y ataca los campamentos de migrantes
  3. Nepal advierte del riesgo de una segunda riada tras el desbordamiento de un lago: "El nivel del agua está subiendo"
  4. Muere a los 89 años el rey Harald V de Noruega, decano de los monarcas europeos
  5. Guerra en Irán en directo | Trump se adjudica el estrecho de Ormuz como "nuevo" territorio de EEUU
  6. 'Omega', el disco de Enrique Morente y Lagartija Nick que rompió el flamenco: "Nos echaban del escenario, éramos unos caraduras"