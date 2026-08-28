El incendio de El Saler obliga a desalojar a 161 personas de la pedanía valenciana y de dos campings de la zona

Los detalles Los desalojados han pasado la noche en La Fonteta después de recibir un ES-Alert a las 17:20. Unos 250 efectivos participan en las labores de extinción de unas llamas de las que se desconoce su origen.

Las autoridades han evacuado a 161 personas de El Saler y sus campings debido a un incendio forestal. Los afectados pasaron la noche en La Fonteta, donde Cruz Roja les proporcionó cenas y kits de higiene. La Agencia Estatal de Meteorología reportó que la noche transcurrió con viento de poniente, disminuyendo gradualmente. El incendio ha afectado 37 hectáreas y un perímetro de 5,42 km. Participan más de 270 efectivos, incluidos Bomberos de Valencia, la UME y la Guardia Civil. Diez medios aéreos trabajan en la extinción. Se investigan las causas del incendio, que comenzó a las 13:00 en la Gola de Pujol.

Las autoridades han desalojado a 161 personas de la pedanía de El Saler y de los campings de la zona debido al incendio forestal declarado en el lugar. Según informa Cruz Roja, los desalojados han pasado la noche en La Fonteta, donde se les ha repartido cenas y kits de higiene.

La Agencia Estatal de Meteorología, en ese sentido, ha informado de que la noche "ha transcurrido según lo previsto", con viento de poniente y ráfagas de entre 20 y 30 kilómetros por hora durante gran parte de la madrugada. A lo largo de las horas ha ido amainando.

En total, las llamas han afectado a un total de 37 hectáreas con un perímetro de 5,42 kilómetros.

En las tareas de extinción están participando más de 270 efectivos, tal y como ha informado el conseller. En sus palabras, ha puesto en valor el trabajo de los Bomberos de Valencia, del Consorcio, los forestales, las brigadas BRIFO, la UME, la Guardia Civil, la Policía de la Generalitat, Policías Locales y Protección Civil.

Los medios aéreos, diez en total, han retomado la actividad para extinguir el incendio forestal. Según afirma Pilar Bernabé, el perímetro del fuego "prácticamente no ha avanzado" en una noche en la que han trabajado cuatro unidades y tres autobombas de la Generalitat junto a ocho dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento.

Además, las unidades de la UME siguen sobre el terreno, con labores de ataque directo y liquidación de puntos calientes en el flanco derecho del incendio.

La delegada del Gobierno ha señalado al viento como clave y asegura que tratan de "aprovechar la mañana con el viento de poniente hasta mediodía para poder continuar en las tareas contra el incendio".

El conseller, además, ha apuntado que hay vías cortadas como en la playa de El Saler, desde el antiguo polideportivo hasta el Sidi Saler, y cortes de carretera en la CV-500 y la CV-401, por lo que no se puede circular por estos tramos.

El incendio, del que se siguen investigando las causas, se declaró a eso de las 13:00 en la Gola de Pujol, dentro de la Devesa de El Saler. Menos de cuatro horas después, Emergencias elevó la situación 1 a situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales y solicitaron la movilización de la UME.

A las 17:20, la Generalitat envió un Es-Alert para ordenar la evacuación e informar de las instrucciones a la población. Todavía activo, los efectivos de extinción esperan poder controlar las llamas a lo largo de la tarde o de la noche.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido