Si Kevin Magnussen fue la nota alegre del día en la clasificación del GP de Brasil, Ferrari fue, otra vez, un desastre. La 'Scuderia' se la lio completamente a Charles Leclerc sacándole a pista un par de vueltas con neumáticos intermedios cuando el asfalto de Interlagos estaba para secos. Y eso es algo que Sergio Pérez no logra entender.

Porque no fue un giro. Fueron dos los que el monegasco se mantuvo en pista con la consecuente pérdida de tiempo para él y para el piloto que iba justo detrás. Ese fue el azteca, que no daba crédito a lo que veían sus ojos y a una decisión de Ferrari que fue inexplicable según él.

"No sé lo que estaban haciendo ni Leclerc ni Ferrari. Estaba claro que eran demasiado lentos con los intermedios en la vuelta de salida", cuenta.

Y dice que pensó que no iban a mantenerse en pista: "Creí que entrarían para poner secos, porque era algo obvio... pero no. Se quedaron delante de mí".

"Tuvimos mala suerte. Di toda mi vuelta tras él y perdí mucho tiempo. Estoy muy decepcionado con el noveno puesto", afirma el piloto de Red Bull.

Pérez añade: "Me he quedado enganchado tras Leclerc. No pude hacer nada. Deberíamos haber terminado entre los tres primeros".

"Trabajaremos duro para recuperar el terreno perdido y para sumar buenos puntos", sentencia Pérez.

Nadie entiende qué hizo Ferrari con Leclerc. No solo le sacaron con intermedios cuando la pista estaba seca, sino que no le hicieron entrar después de ver su lentitud en su vuelta tras salir de boxes.