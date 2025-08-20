Raúl Mena, bombero forestal en Andalucía: "Estamos apagando incendios con cascos caducados y sin condiciones de seguridad"

Desde Cádiz, La Sexta ha estado presente en la protesta que, como cada verano, protagonizan los bomberos forestales. Un año más, el mensaje se repite: mejorar sus condiciones laborales. Entre ellos, Raúl Mena denuncia la falta de renovación de los equipos de protección individual.

Raúl Mena, uno de los bomberos forestales andaluces, describe la situación que viven: "Nuestra principal reivindicación, como no puede ser de otra manera, son las condiciones de trabajo. Los salarios míseros que cobramos, la situación de peligro constante en la que estamos y que nadie reconoce. En algunas comunidades, ni siquiera se reconoce nuestra categoría profesional".

Mena insiste en que resulta clave aplicar la Ley Básica de Bomberos Forestales para "garantizar el desarrollo de nuestra actividad y crear una plantilla profesional".

Entre las carencias más graves señala la falta de renovación de los equipos de protección individual. "Estamos apagando incendios con cascos caducados, que llegan a cuentagotas y que no cumplen con las condiciones necesarias", denuncia. Una situación que, asegura, han puesto en conocimiento de las autoridades en repetidas ocasiones.

"Si tu equipo de protección individual no tiene las garantías de seguridad que debería, estamos expuestos a un riesgo añadido", concluye Mena.