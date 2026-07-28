"Va a ser más rápido durante el resto del año": Alex Albon envidia las mejoras de Aston Martin

Mecánicos de Aston Martin y de Honda trabajan en el coche de Lance Stroll

El piloto tailandés se ha mostrado abrumado ante la superioridad que han demostrado los de Silverstone tras incorporar su paquete de mejoras en Hungría, y teme quedarse por detrás de ellos.

Aston Martin es la envidia de medio paddock de la Fórmula 1. En tan solo un fin de semana han pasado de ser el peor equipo de la parrilla a tener opciones de pelear por un puesto en la mitad de la clasificación tras un paquete de mejoras. El trabajo en la sombra de los de Silverstone ha dado sus frutos, y sus rivales ya les temen.

Este es el caso de Williams y Alex Albon, quienes no han ocultado su asombro ante las actualizaciones en el rendimiento del AMR26. "Lamentablemente, parece que Aston Martin va a ser el más rápido durante el resto del año", ha señalado el piloto tailandés, comparando su escudería con la de Fernando Alonso.

En declaraciones recogidas por 'The Race', el piloto ha envidiado la mejora de sus rivales, asegurando que ellos son incapaces de igualarles ahora, a pesar de las mejoras que pretenden incorporar después del parón veraniego.

En sí, Albon afirma que aquellas incorporaciones que reciban en agosto solo le serán útiles en ciertos circuitos. "Nos beneficiaremos de algunos circuitos en las rectas, pero si se trata de un circuito centrado en las curvas, estaremos en desventaja", añade.

Por último, el tailandés ha aplaudido la gestión y el trabajo de Aston Martin para aportar un primer paquete de mejoras notable antes del parón, y estar preparando otro con el nuevo motor Honda que les dé un mayor rendimiento próximamente.

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