Pedro de la Rosa, el claro reflejo de la ilusión en Aston Martin: "Me ha gustado todavía más"

El expiloto y embajador de la marca británica ha mostrado su orgullo y satisfacción al ver cómo las ansiadas mejoras han surtido efecto en el rendimiento del AMR26 en el GP de Hungría.

El estado de ánimo en el garaje de Aston Martin está por las nubes. La escudería británica ha resucitado tras la incorporación de mejoras en el GP de Hungría, y la diferencia de rendimiento ha sido más que notable. Tal es así que Pedro de la Rosa, embajador de la marca, ha confesado la ilusión que se desprende en el equipo.

"Ayer en clasificación estaba contento y la carrera me ha gustado todavía más; había mejor ritmo en carrera que en clasificación. Hemos acabado en el puesto 13 y 14 y son posiciones por mérito; el único coche más rápido que no ha acabado es Piastri y, además, se le ha adelantado en pista, por estrategia...", ha señalado el expiloto español en declaraciones para 'DAZN'.

Además, De la Rosa ha destacado el impacto de las mejoras en el rendimiento del AMR26, tanto en la fiabilidad como en la aerodinámica. "Buena fiabilidad también, me quedo con eso, y buena degradación; cuando tienes más carga aerodinámica, el neumático lo agradece. Teníamos muchísima degradación en el pasado; ahora parece que hemos mejorado este aspecto", añade el embajador.

A su vez, Pedro se ha mostrado ansioso con la próxima llegada de más mejoras de cara al GP de Países Bajos y la nueva unidad de potencia de Honda que aportará más ritmo y velocidad a los británicos.

"Buena degradación, buen ritmo de carrera…, yo creo que prometedor", describe De la Rosa sobre cómo ha sentido el coche al ver a Fernando Alonso y Lance Stroll conducirlo sin problemas como en las carreras previas.

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