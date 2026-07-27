Brutal mensaje de Stroll sobre el Aston Martin: "Son los mejores cambios de la historia"

El canadiense, que terminó decimotercero en Hungría, no duda en certificar el gran funicionamiento de las mejores del Aston. Lance, no duda en reconocer que son las mejores que ha visto en el equipo.

Aston Martin vive en una realidad distinta. La escudería británica ve una luz tras meses y meses de oscuridad total. El Gran Premio de Hungría lo cambió todo. Las mejoras impuestas por Adrian Newey hacen que el equipo vea el futuro de otra manera.

Fernando Alonso fue muy claro tras la carrera en Hungaroring: "Ha comenzado un nuevo Mundial para nosotros". Su compañero de equipo Lance Stroll no ha querido ser menos y ha dejado una declaraciones muy contudentes sobre un monoplaza que ha resucitado a Aston Martin.

"Quiero decir que ha sido la mejora más esperanzadora que hemos tenido en mucho, mucho tiempo, quizá en toda la historia de este equipo", confiesa el canadiense en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

Lance también habla sobre el GP de los Países Bajos donde el Aston recibirá un nuevo motor: "En Zandvoort veremos el avance que logramos con el motor y, a partir de ahí, seguirá dependiendo un poco del circuito".

"Creo que, aunque con la mejora del motor fuéramos tan rápidos como Mercedes, que es lo espero, probablemente no sea muy probable.... Así que Bakú, Monza… esos circuitos en los que prima la potencia serán más difíciles. Tenemos que intentar sacar partido de los circuitos donde no se trata tanto del motor como del agarre en las curvas", concluye Stroll.

Las sensaciones que transmiten pilotos y escudería proyectan ilusión y esperanza para un proyecto que estaba completamente muerto a principios de temporada. Solo falta saber cúal es el límite de estas mejoras para este año y para 2027. Alonso, muy pendiente de todo ello.

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