El día que Valentino Rossi y Maradona salieron de fiesta: "Montamos un buen lío porque él..."

El expiloto italiano ha recordado lo que ocurrió después de que ganara el Gran Premio de Misano de 2008.

"Fuimos a cenar, al casino y a casa de..."

En 'Radio Deejay', Valentino Rossi ha recordado una de las mejores anécdotas que guarda de su época como piloto de MotoGP.

Ocurrió en el Gran Premio de Misano de 2008, donde recibió la visita de un admirado Diego Armando Maradona.

"Maradona estaba en casa de Salvatore Bagni, que fue compañero suyo en el Nápoles y vive en Gatteo -Rímini-. Había carrera y Diego le dijo que quería ir a verme (...) le vi en la parrilla y… Maradona. Encontrarte con Maradona impresiona", recuerda.

'Il Dottore' fue entonces bendecido por 'D10S': "Me besó la mano derecha, la del gas. Como respuesta, le besé su pie izquierdo".

Rossi se impuso en la carrera a Jorge Lorenzo y Toni Elías... y llegó la celebración: "Por suerte, gané la carrera y vino a celebrarlo con nosotros. Montamos un buen lío porque él también era muy fiestero; un grande, con un carácter y una personalidad increíble (...) fuimos a cenar, al casino y a casa de Bagni. Pasamos toda la noche con Maradona".

Sin embargo, Diego no fue la única estrella con la que tuvo el placer de coincidir 'Vale': "También conocí a Michael Jordan, en Valencia. Me estaba esperando en mi autocaravana, que desde luego no es adecuada para gente de su altura . Estaba emocionado de conocerme".

"Brad Pitt vino a ver la carrera de Laguna Seca en 2005 y pasamos una agradable velada en un bar. Estamos planeando una serie documental sobre mi historia; si hiciera una película sobre mi vida, probablemente lo elegiría a él para interpretarme. Sin duda le gusta la velocidad, dado que también se convirtió recientemente en piloto de F1 -en la película-", ha recordado.