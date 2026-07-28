Duro 'palo' de un ex de MotoGP hacia Bagnaia: "Pecco no puede acabar sexto y estar contento"

Carlo Pernat ha desvelado cómo la llegada de Marc Márquez a Ducati y la predisposición del equipo a desarrollar la moto hacia él han alterado el rendimiento del turinés.

La situación de Marc Márquez en Ducati desde su llegada ha provocado que su compañero, Pecco Bagnaia, no rinda al igual que antes. El piloto italiano no está atravesando su mejor etapa en MotoGP y, a pesar de su salida a Aprilia, el turinés está siendo muy criticado.

Uno de sus principales críticos es Carlo Pernat, agente de la categoría reina, el cual ha cargado contra el bicampeón por su escaso rendimiento y conformismo ante su rivalidad con Márquez. "Quizá haga una o dos carreras buenas, pero al final Bagnaia no puede acabar sexto o séptimo y estar contento", asegura el español en el canal de Angelo Daniele.

En sí, Pernat recuerda cómo la llegada del ilerdense y la predisposición de Ducati a confeccionar una moto a su medida cambiaron su estado de ánimo respecto a los de Borgo Panigale. "Desde que llegó Márquez es así. Recuerdo que estábamos en Mugello cuando Gigi me informó de que Márquez era el elegido, no Martín. Yo estaba allí con Bagnaia y Bastianini. Bagnaia estaba furioso", confiesa.

Además, el agente ve como "un golpe" para Pecco el desarrollo de la Ducati para Márquez. "El equipo es el mismo, el jefe de mecánicos es el mismo, los ingenieros son los mismos… Ver a Márquez al lado y desarrollar una parte de la moto para Marc ha sido un golpe", añade Pernat.

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