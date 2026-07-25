En Williams ya miran con "miedo" las mejoras de Aston Martin en Hungría: "Han dado un gran salto"

Alex Albon se toma muy en serio el paquete de actualizaciones de la escudería británica, aseverando que en varios tramos de Hungaroring serán más rápidos que ellos.

Es el gran tema que rodea al 'paddock' de Hungría. Hasta 16 mejoras ha traído Aston Martin en su coche con el objetivo de salir del fondo de la parrilla y quién sabe si en qué posición situarse. El trazado húngaro es el escenario ideal para ellos.

Equipos como Williams ya están en alerta por el rendimiento del cuadro verde en la jornada de viernes, siendo Alex Albon quien ha dado la voz de alarma con un serio aviso: "Aston Martin ha dado un gran salto adelante, así que lo más probable es que… bueno, en muchas curvas ellos sean más rápidos que nosotros".

"Aunque nosotros somos más rápidos que ellos en las rectas, así que parece que, incluso en la clasificación de este fin de semana, sin duda Aston Martin es a quien tenemos que intentar superar", ha confesado el compañero de Carlos Sainz.

El paso por curva de Hungaroring es lento, lo que favorece al equipo de Alonso. El '23' no tiene dudas en poner a los británicos como rival directo: "No he visto su ritmo de carrera, pero imagino que será bastante bueno si son capaces de tomar bien las curvas, así que su Q1 va a ser todo un reto.

"En general, eso es lo que me da miedo, por hace tiempo que nosotros no lo conseguimos, pero sí, era de esperar", ha zanjado el tailandés en declaraciones recogidas por 'Soy Motor'. El GP de Hungría puede ser el lugar de resurrección para Aston mientras que para Williams y Sainz, otro lugar para sufrir.

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