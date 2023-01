¿Volverá Sebastian Vettel a competir en el automovilismo? El cuatro veces campeón de la Fórmula 1 ya ha dejado claro en varias ocasiones que no será en esa competición, pero quizá sí en otras. Ahora ha hablado concretamente de los rallies, aunque pide paciencia.

En declaraciones que recoge 'Motorsport', el alemán habla de su pasión por los rallies: "Por alguna razón, siempre me gustaron los rallies. Sé que es un gran desafío, porque es muy diferente a lo que hacemos, digamos, en las carreras de circuitos clásicos. Así que no sé. Ya veremos".

"Obviamente, todavía me falta un poco para ponerme al día, pero lo disfruto mucho", comenta Vettel cuando le preguntan por la posibilidad de competir en el WRC.

Y afirma que si le llega una oportunidad, la pondría encima de la mesa: "Necesitas el tiempo y la experiencia, pero si alguien está dispuesto a darme una oportunidad y me da mucho tiempo, estaré feliz de estudiarlo".

Pero ese posible proyecto no será a corto plazo. Ahora Vettel quiere disfrutar de su familia: "Espero con ansias la idea de no hacer nada al principio, y luego ver lo que quiero. Hay muchas otras cosas en mi cabeza también, otros intereses e ideas fuera de las carreras".

"Obviamente he estado en F1 durante tanto tiempo que es fundamental para mi vida. Entonces, será difícil decir que no lo voy a echar de menos, pero cuánto lo echaré de menos y si luego empiezo a pensar en hacer algo más, ya veremos", dice el cuatro veces campeón del Gran Circo.

"Muchas cosas ya no te sorprenden. Así que estoy deseando que me sorprendan y, como dije, aprender sobre mí, pasar más tiempo con mis hijos y mi familia, aprender junto con ellos...", ha sentenciado Vettel.

El alemán no quiere pensar en un nuevo desafío de momento: "Quiero dar más espacio a las cosas para las que, obviamente, no tenía tiempo. Y luego sí, ya veremos". "Deseo no tener un calendario y luego, obviamente, en algún momento necesito encontrar muchas cosas que me mantengan ocupado...", ha completado.