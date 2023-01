Desde que Aston Martin anunciase que Fernando Alonso sería el sustituto de Sebastian Vettel en la escudería de Silverstone tras la retirada del tetracampeón del mundo de Fórmula 1, han corrido ríos de tinta sobre quién desempeñará un mejor papel al lado de Lance Stroll.

El último análisis ha llegado a cargo de Peter Windsor, exjefe de Williams y Ferrari, que ha cargado duramente contra el alemán en 'Twitch'.

Primero, ha criticado su rendimiento en la 'Scuderia': "En vez de preocuparse por mejorar, se fue a Ferrari. Llegó como el tetracampeón del mundo y fue recibido con mucho dinero y mucha adulación por parte de los aficionados".

"Y nunca progresó, siguió siendo el mismo piloto (de sus exitosos inicios con Red Bull). Esa es la historia de Sebastian Vettel", ha añadido.

A la hora de comparar a Vettel con Hamilton o Alonso, Windsor no tiene dudas: "Nunca lo habría puesto al mismo nivel de Lewis. Es posible que si tiene una parte trasera realmente buena en el monoplaza, lo pondría allí con Fernando (Alonso), pero si tiene un monoplaza con una parte trasera complicada y no tiene mucho agarre, Vettel está en problemas".

"En general, échale un poco de viento cruzado a 'Seb', échale un poco de viento cruzado a Fernando, échale un poco de aceite a la pista, échale un poco a los neumáticos... Fernando siempre hará un mejor trabajo", ha explicado.

"Siempre pensé que Vettel era un piloto muy reflexivo y muy rápido que, incluso en sus días de pruebas para Sauber, no era más que el máximo exponente de girar las curvas en forma de V", ha añadido.

"Y cuando no podía hacerlo debido a la característica de la curva, era un piloto del montón de la parrilla. No obstante, cuando podía hacerlo en un tipo particular de curva, era brillante", ha zanjado.