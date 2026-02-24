Alguersuari deja claro cuáles son los problemas de Aston Martin: "Honda se tiene que poner las pilas"

El expiloto de la Fórmula 1 tiene claro que el responsable es el motor Honda: "El problema que tiene Aston Martin es el motor".

Jaime Alguersuari señala a Honda. Está convencido de que los problemas de Aston Martin radican en el motor. Y sólo en el motor. Por eso pone sobre ellos toda la responsabilidad de que el coche verde de Fernando Alonso no pueda competir contra los mejores en la Fórmula 1.

Así lo dice en su análisis en 'Jugones': "El problema realmente no es el chasis, no es la aerodinámica... el problema es el motor".

"Sabemos que hay un problema que se llama Honda. Ellos tienen las responsabilidad de que este proyecto marque la diferencia. No va a haber ninguna duda de que Adrian Newey ha hecho un coche ultracompetitivo. Que este señor no va a parar de trabajar noche y día para hacer un coche campeón del mundo", dice el que fuera piloto del Gran Circo.

Y lanza un último mensaje para los motoristas: "Esperemos que Honda se ponga las pilas".