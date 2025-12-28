Llamativo 'palo' de Verstappen a Horner por su salida de Red Bull: "Ves a la gente sonreír"

El neerlandés no critica directamente al que fue su jefe de equipo pero sí deja caer que con la llegada de Laurent Mekies, nuevo 'Team Principal', hay un "buen ambiente".

Tiene mucho mérito que Max Verstappen se quedara a tan solo dos puntos de conquistar su quinto Mundial. Mucho más si se analiza fríamente todo lo que soportó la escudería Red Bull a principio de temporada. El equipo del Toro se vio sacudido por una fuerte polémica que terminó con su 'team principal', Christian Horner, siendo despedido después de 20 años al frente de la escudería.

Esa complicada situación sumada al poco rendimiento que daba el monoplaza a comienzo de temporada no generaba nada de confianza en Max Verstappen. Sin embargo, la llegada de Laurent Mekies, nuevo jefe, lo calmó todo.

Su influencia en el equipo se notó sobre todo a final de temporada, donde Max inició su remontada. Ha sido el propio piloto neerlandés quien ha elogiado la gestión de Mekies, dejando caer indirectamente alguna crítica disimulada hacia Horner.

"Debo decir que el equipo funciona bien. Tenemos mucha confianza. También ves a la gente sonreír. Es un buen ambiente. Todos se llevan bien, y eso en un momento dado lo echábamos de menos. El estilo Red Bull se había perdido un poco. El espíritu de equipo realmente ha vuelto", ha asegurado Verstappen en unas declaraciones que recoge 'Motorsport'.

Max, aún así, está muy agradecido del trabajo de su antiguo jefe de equipo, con quien sigue manteniendo relación: "Mira, no quiero criticar a Christian en absoluto, porque él también ha logrado muchísimo en el equipo. Eso es algo que otros tendrán que tratar de alcanzar".