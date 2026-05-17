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Tras el toque con Raúl Fernández

¡Entró al box empujando a uno de sus jefes! El increíble enfado de Jorge Martín tras irse al suelo en Montmeló

El piloto español se fue al suelo en la segunda resalida, y llegó al box de Aprilia muy cabreado, llegando a empujar a Paolo Bonora, director de Aprilia.

Jorge Martín Jorge Martín Redes

Jorge Martín se fue al suelo en la segunda resalida del GP de Catalunya. Raúl Fernández atacó al piloto de Aprilia en la curva 5, pero se pasó de frenada y mandó a Martín al suelo. Ambos estaban peleando por la cuarta posición.

Tras el incidente, el madrileño volvió al box muy enfadado. Martín entró al garaje de Aprilia quejándose del accidente e incluso llegó a empujar a Paolo Bonora, director de Aprilia. El madrileño, totalmente fuera de sí, se encaró con uno de los máximos dirigentes del equipo.

Un fin de semana que era muy importante para el número '89', ya que se podía poner líder del campeonato. Sin embargo, con esta caída, Martín seguirá segundo en el campeonato. Todo en un gran premio para olvidar de Jorge. Se ha caído cinco veces a lo largo de estos dos últimos días en Montmeló.

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