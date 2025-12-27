Sainz revela la llamativa predicción de Verstappen tras su marcha de Ferrari: "Me dijo que conseguiría..."

No es un secreto que ambos pilotos comparten una estrecha relación desde que fueran compañeros hace un década. El madrileño ha desvelado la conversación que tuvieron antes de su debut con Williams y la confianza que el neerlandés le mostró desde el principio.

Ha sido un gran año para Carlos Sainz. El madrileño ha finalizado noveno en su primer año con Williams. Lo que suponía un reto, ya que el piloto, acostumbrado a luchar por el podio en cada carrera con Ferrari, ha tenido que adaptarse a un coche más humilde, logrando unos resultadosexcelentes. Todo esto le ha llevado a forjar un gran vínculo con su compañero de escudería, Alex Albon, y el resto del equipo británico, con quien apunta a seguir progresando en los próximos años.

Tras un inicio de temporada frustrante, Sainz pudo mejorar en la segunda mitad del año satisfactoriamente, como el mismo reconocía tras el GP de Qatar, de haber sabido los resultados que obtendría "habría firmado más rápido". En 2025 ha logrado "dos podios y medio", en Qatar, Azerbaiyán y en la 'sprint' de Austin. Algo, que un cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 ya había augurado a principio de temporada.

Así es, como informa 'Autosport', Max Verstappen, en una conversación con Carlos Sainz le habría mostrado su confianza de cara a este año, a priori muy desafiante para el piloto español: "Recuerdo que Max me dijo que conseguiría un podio para Williams este año".

Algo que ha acabado por cumplirse y que demuestra la complicidad y la admiración mutua que ambos pilotos tienen entre sí. Cabe recordar que fueron compañeros de escudería en Toro Rosso en 2015 y mantienen una relación cercana, en la que ambos reconocen el talento del otro.