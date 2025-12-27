Ferrari da la razón a Alonso: "Lo importante no será Australia sino..."

Fred Vasseur, jefe de la escudería italiana, opina de la misma manera que el bicampeón del mundo. El GP de Australia, el primero de la temporada, no dictará sentencia sobre quienes tendrán un coche dominante. Solo el transcurso de las siguientes carreras dejará evidencias firmes de quién dispondrá de un monoplaza competitivo.

Toda la Fórmula 1 está impaciente sobre el comienzo de la temporada 2026. El nuevo cambio de reglamente traerá consigo un más que probable cambio en el orden de rendimiento en los monoplazas que se lleva viendo estos últimos años.

Fernando Alonso es uno de los que se quiere aprovechar de este cambio de normas para volver a ser competitivo. Sin embargo, el asturiano ya pidió paciencia hace unas semanas a la hora de valorar el rendimiento del Aston Martin y el suyo.

El Gran Premio de Australia será la primera carrera en la que se vean los avances que han hecho las escuderías durante el invierno. No obstante, Frédéric Vasseur, jefe de Ferrari, también es partidario de dejar pasar algunos grandes premios antes de juzgar el rendimiento de los monoplazas.

El directivo francés cree que lo verdaderamente importante sucederá durante las carreras siguientes: "Otro punto es que el año que viene no será la primera imagen de la temporada lo importante, no será laclasificación en Australia lo importante, será el desarrollo y la capacidad de desarrollarse rápidamente".

"Yo puedo hacer un buen trabajo, pero si alguien lo hace mejor, quedo como un tonto. Eso significa que nos centramos en nuestro proyecto, lo desarrollamos, vamos al límite e intentamos hacerlo lo mejor posible, y sin duda cuanto más tiempo dediques al proyecto, mejor será el resultado. Pero no sé si McLaren, Red Bull o Alpine están por delante de nosotros. Nadie lo sabe, y creo que lo más importante es no perder el tiempo intentando averiguar si los demás están delante o detrás", concluye Vasseur en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.