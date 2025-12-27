Duros ataques rusos en Ucrania antes del esperado encuentro entre Trump y Zelenski

Entre líneas La intensificación de los ataques rusos en las últimas horas son una forma de presión de Putin, que quiere quedarse con el Dónbas, antes de la inminente reunión en Florida de Zelenski y Trump.

Rusia ha intensificado sus ataques contra Kyiv y otras regiones de Ucrania, causando al menos un muerto y 19 heridos. Los ataques, realizados con drones y misiles, han dejado 2.600 edificios sin calefacción en Kyiv, afectando a 320.000 hogares en temperaturas cercanas a cero grados. En respuesta, Polonia ha cerrado dos aeropuertos y desplegado aviones militares. Estos eventos coinciden con la expectativa del próximo encuentro entre los presidentes Zelenski y Trump, donde discutirán un plan de paz de 20 puntos. Zelenski planea viajar a Florida para abordar el plan de paz y las garantías de seguridad con Trump.

Rusia lanzó duros ataques contra Kyiv y contra regiones en el noreste y en el sur de Ucrania, que causaron al menos un muerto y 19 heridos, en medio de la expectativa generada por el próximo encuentro entre el presidente ucraniano, Volodirmir Zelenski, y el de EEUU, Donald Trump.

El alcalde de Kyiv, Vitali Klichko, informó de una mujer muerta y al menos 19 heridos en la ciudad, mientras en otras regiones se registraron incendios y explosiones. Los ataques rusos, que tenían también como blanco infraestructuras eléctricas, se efectuaron con drones y misiles, incluidos misiles ultrasónicos de tipo Kinschal, según los medios ucranianos.

En Kyiv, según la administración de la ciudad, hay 2.600 edificios de apartamentos sin calefacción tras los ataques, con temperaturas en torno a los cero grados. Además, 320.000 hogares se han quedado sin calefacción.

Ante la intensificación de los ataques rusos contra Ucrania, Polonia cerró dos aeropuertos en el noreste del país y sus fuerzas aéreas desplegaron aviones militares para controlar el espacio aéreo.

Los ataques se producen en medio de la expectativa que ha generado el anuncio del nuevo encuentro entre Trump y Zelenski, considerado clave en las actuales negociaciones de paz, aunque el plan de 20 puntos presentado por el mandatario ucraniano la noche de Navidad ha sido rechazado por la parte rusa.

Zelenski mantiene su exigencia de un control total de la región del Donbas y rechaza la presencia de tropas europeas y estadounidenses en Ucrania como parta de las garantías de seguridad para Kyiv.

Este viernes el presidente ucraniano anunció que tiene previsto viajar a Florida para reunirse con Trump el próximo domingo, para debatir el borrador del plan de paz de Zelenski, así como las garantías de seguridad bilaterales que podría prestar Washington y un acuerdo económico.

"El plan de 20 puntos en el que trabajamos está listo en un 90 %. Nuestra tarea es garantizar que todo esté listo al 100 %", declaró con respecto a la propuesta de paz, en la que quedan abiertos todavía temas como las concesiones territoriales que está dispuesta a realizar Kyiv.

