La llamativa reflexión de Verstappen sobre el cambio de reglamento: "Hubiera preferido menos tonterías"

El neerlandés critica ciertos aspectos del nuevo conjunto de normas sobre las que se regirá el 'Gran Circo'. Max avanza que va a ser todo "muy diferente" en unos meses.

Max Verstappen será el foco de muchas miradas durante 2026. Ante un Red Bull que no se sabe cómo se desenvolverá en pista, Max puede plantearse marcharse de la escudería con la que lo ha ganado todo. Sin embargo, un buen año con el equipo del 'Toro' podría garantizar su continuidad.

Todo en un contexto en el que surgen las dudas para todas las escuderías en lo que a 2026 se refiere. El cambio de reglamento podría generar muchísimos cambios en la parrilla y eso es algo que mantiene en alerta a prácticamente toda la Fórmula 1.

Verstappen, como no puede ser de otra manera, tendrá entre ceja y ceja conquistar su quinto mundial. Sin embargo, antes de comenzar la temporada, ha dejado caer una llamativa reflexión sobre este gran cambio que sufrirá la Fórmula 1 a partir de unos meses.

"Va a ser muy diferente. Está claro que vas a reducir la velocidad en ciertos tramos. Por supuesto, no se sabe muy bien cuánto; se puede juguetear un poco con eso también, con cómo quieren que se libere esa energía en la recta. Pero realmente es un reglamento bastante complicado", asegura el neerlandés en unas declaraciones para 'Viaplay'.

Max revela lo que no le ha gustado del nuevo regalmento: "Hubiera preferido menos tonterías así. Sólo aplaudir, conducir lo mejor posible, a tope. Ahora tienes que pensártelo todo mucho más. Esperemos que todos nos acostumbremos y funcione bien, pero creo que a todo el mundo le costará acostumbrarse".