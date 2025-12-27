Sorprendente confesión de Ferrero sobre su ruptura con Alcaraz: "Había cosas que no podía aceptar"

El propio entrenador ha revelado finalmente cuales fueron las razones que le llevaron a tomar la decisión de separarse de Carlos tras siete años de relación profesional y en su mejor momento deportivo.

Nuevas noticias en el tema que está sacudiendo el mundo del tenis este final de año. La separación entre Carlos Alcarazy su ya exentrenador Juan Carlos Ferrero hace apenas diez días ha dado mucho que hablar y poco a poco se van conociendo más motivos de esta inesperada ruptura.

Ambos venían de firmar una de las mejores temporadas de toda la carrera de Carlos, si no la mejor, en la que juntos obtuvieron ocho títulos, entre ellos, dos 'Grand Slams' (Roland Garros y OpendeEEUU). El tenista finalizó la temporada como número uno del ranking ATP, y entonces, el contrato que el técnico alicantino recibió para continuar con el murciano le hizo tomar la decisión de abandonar.

"Se me mandó el nuevo contrato, yo no estaba de acuerdo con ciertas cosas, se lo hice saber y no se llegó a un acuerdo", declaraba Ferrero en una entrevista para 'RTVE'. También afirmó que fue algo inesperado, en un buen momento deportivo, y desmintió los rumores de una posible discusión con el jugador: "Cuando volvimos de Bolonia no me imaginaba nada por los resultados que ha habido. No hemos tenido ninguna pelea durante todo el año ni con él ni con el entorno".

Sin profundizar mucho en el asunto, el técnico declara que no estaba de acuerdo con algunas de las cuestiones planteadas en el nuevo contrato: "No había muchas claúsulas a mi favor en el contrato anterior. Yo soy fiel a mis valores, y había ciertas cosas que no he podido aceptar por cómo soy, y estoy satisfecho por esa parte. Cada unos somos de una manera y cuando sucede esto hay que aceptarlo".

Está claro que comienza una nueva etapa para Alcaraz, cambiar de entrenador no será fácil para el murciano y es la primera vez que afronta tal adversidad. Está por ver el rendimiento que muestra en 2026, por ahora, solo queda esperar unos dias ya que en apenas dos semanas se celebrará el Open de Australia, la primera prueba para Carlitos con Samuel López como técnico provisional.