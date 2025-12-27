Fórmula 1
Tremenda imagen de Verstappen pilotando un Fórmula 1 sobre nieve
El neerlandés no descansa y se dejó ver pilotando un antiguo Red Bull sobre nieve dejando una de las imágenes más impactantes de esta pretemporada.
Max Vestappen está siendo uno de los protagonistas de la pretemporada. El neerlandés espera con ganas el comienzo de un nuevo año en el que aspira a conquistar su quinto título pero mientras tanto se divierte dejando imágenes virales.
Max se ha dejado ver en una pista de esquí en la que, junto a Red Bull, ha estado pilotando un Fórmula 1 adaptado sobre nieve. El coche estaba equipado con cadenas para que Verstappen pudiera realizar un evento que ya es un clásico en estas fechas.
Más allá de la destreza del neerlandés al volante en condiciones tan complicadas, Max deja también un poco de tensión pilotando muy cerca de algunos precipicios en los que termina la trazada. Sin duda, una actividad que parece estar hecha para el tetracampeón del mundo.
Todo a pocas semanas de que Verstappen vuelva al 'Gran Circo' con el objetivo de volver a pelear por el título Mundial de F1. El de Red Bull se quedó a tan solo dos puntos de coronarse la pasada temporada.
La duda para 2026 es si contará con un coche competitivo para poder aspirar al trono. Red Bull podría perder algo de podería con respecto a estos últimos cinco años, donde ha ganado cuatro Mundiales junto a Verstappen.