Polarización en España: casi tres de cada 10 encuestados que vota a Vox ha roto una relación este año por una discusión política

El dato La polarización en España es más evidente que nunca. Cerca de un 20% de los encuestados reconoce en el Barómetro de laSexta que 'sí', alguna vez ha roto relación con familiares o amigos por discusiones políticas en el último año.

Son días de reunirse con la familia, con los amigos... en un clima de evidente polarización en nuestro país. Y en el Barómetro de laSexta hemos querido preguntar precisamente sobre ello.

¿Ha roto algún tipo de relación familiar o de amistad por discusiones políticas en este último año? La respuesta es contundente. Cerca de un 20% de los encuestados reconoce que 'sí', frente a un 80,1% que asegura que 'no'.

Y si en esta misma pregunta nos fijamos en los partidos, vemos que los votantes de Vox son los que más relaciones han roto (un 28,2% de los encuestados que votan a la ultraderecha). Les siguen los votantes de PSOE y Sumar, con un 21 y 21,8% respectivamente. Ellos también admiten esas rupturas.

Ya más alejados se encuentran los votantes del PP. Solo un 14% reconocen que han terminado relaciones familiares y de amistad por discusiones políticas.

Son datos del Instituto Invimark para laSexta, que también nos dejan otras respuestas. Si preguntamos por la culpa de la polarización, los votantes de izquierda dividen la responsabilidad entre Vox (48,1) y PP (49,5). Sin embargo, los votantes de PP y Vox creen que es el PSOE el que más polariza, ambos superando el 80%.

Polarización.

En general, a la pregunta de "¿Cómo creen que está de polarizada España?", el 44,4% de los encuestados cree que mucho, el 47,3% dice que bastante y el 6,3% opta por un 'poco'. Solo un 2% cree que no hay polarización.

Eso sí, por partidos, destaca la percepción que tienen de la gravedad de la polarización dependiendo de a quién votan. un 15,5% de los votantes del PSOE creen que es poco grave, en Sumar lo defiende un 12,8 %. En los votantes de derechas parece importarles más. Un 9,2 % de los encuestados que votan al PP creen que la polarización es poco grave, y en el caso de los de Vox desciende al 3,7%.

Con estos datos en la mano, si preguntamos hoy en la calle, tienen clara la solución: educación y respeto, y si no se consigue con calma, lo mejor es evitar conversaciones polémicas.

"En mi casa no se habla de política, ni de religión, ni de cosas conflictivas. Yo hago el chiste 'esto casi que lo dejamos pa otro día...'", reconocen. Pero son conscientes de que "estamos viviendo momento extremos donde la gente tiene que ser o blanco o negro".

¿Propósito de Año Nuevo? Tal vez ser más transigentes, tolerantes, escuchad más... para discutir menos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.