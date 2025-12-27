Buscan a una familia española desaparecida tras el naufragio de un barco turístico en el estrecho de la isla de Padar, Indonesia

Los detalles Los desaparecidos son una pareja y sus dos hijos. La autoridad portuaria de Labuan Bajo atribuyó el naufragio a las altas olas de hasta tres metros.

Cuatro miembros de una familia española están desaparecidos tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia, según informó la agencia estatal de noticias Antara. El barco, que transportaba a 11 personas, se hundió el viernes en el estrecho de la isla de Padar, cerca de Labuan Bajo. Siete personas fueron rescatadas, mientras continúa la búsqueda de las cuatro restantes, que incluyen a una pareja y sus dos hijos. El naufragio fue atribuido a olas de hasta tres metros, lo que complicó la búsqueda inicial. La isla de Padar fue cerrada a los turistas debido al mal tiempo. Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia por normas de seguridad laxas y condiciones climáticas adversas.

Cuatro miembros de una familia originaria de España están desaparecidos tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia, informó el sábado la agencia estatal de noticias Antara.

La embarcación transportaba a 11 personas cuando se hundió el viernes en el estrecho de la isla de Padar, cerca del popular destino turístico de Labuan Bajo, detalló la agencia local. Siete personas, entre ellas dos turistas españoles, cuatro tripulantes y un guía turístico, fueron rescatadas, mientras las labores de búsqueda de las cuatro personas restantes continúan.

Según el equipo de búsqueda y rescate de Labuan Bajo, los desaparecidos son una pareja y sus dos hijos. La autoridad portuaria de Labuan Bajo atribuyó el naufragio a las altas olas de hasta tres metros, indicó Antara. "Esto nos dificultó llevar a cabo la búsqueda inicial", dijo a ese medio el jefe de la autoridad portuaria, Stephanus Risdiyanto.

La isla de Padar permaneció cerrada a los turistas el sábado debido a las condiciones meteorológicas extremas.

Los accidentes marítimos son frecuentes en Indonesia, un archipiélago del sudeste asiático formado por unas 17.000 islas, a menudo debido a las laxas normas de seguridad y al mal tiempo.

