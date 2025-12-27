Aldeguer, muy claro sobre la posibilidad de ser compañero de Márquez en Ducati: "Sería el paso justo"

El 'rookie' ha comentado la actualidad del equipo italiano y se ha mostrado muy optimista con su posible paso adelante en la escudería italiana incluso situándose por delante de su compañero Álex Márquez con el gran año que ha hecho.

Fermín Aldeguer ha firmado un excelente 2025 en Gresini. Con tres podios y una victoria en la temporada ha logrado firmar un octavo puesto en su año debut, que le ha servido para recibir el premio a 'Rookie' del año. El murciano ha analizado su temporada y comentado lo que espera de su futuro y expectativas de llegar a pilotar la moto oficial.

Se muestra satisfecho con la GP24, a pesar de estar en un equipo satélite de Ducati: "Es una moto muy competitiva y me ha ayudado a tener una adaptación más fluida. Es verdad quedicen que es la mejor moto, pero a la vez es de las más complicadasa la hora de adaptar tu estilo y conseguir ir rápido como 'rookie'".

Sobre el equipo oficial ha comentado la difícil situación de Pecco Bagnaia: "Tener a Marc Márquez (de compañero) es un gran problema... Ya nos gustaría tener a todos ese problema; o al menos a mí el próximo año (2027)", dejando caer así la posibilidad de llegar a ocupar una posible vacante teniendo en cuenta que Pecco viene en una dinámica negativa y afronta su último año de contrato.

"Creo que se ha aferrado mucho a ‘el año pasado podía…’, y al final el nuevo año es diferente, hemos bajado los tiempos en muchos circuitos más de medio segundo y con la misma moto que él llevaba.Te tienes que adaptar, su problema va mucho más allá de la moto", sentenciaba duramente Aldeguer en una entrevista concedida a 'AS'. Sin embargo, en el horizonte para su llegada al primer equipo estaría Álex Márquez como obstáculo, segundo este año, parece una opción mucho más probable para acompañar a su hermano en un futuro cercano.

Aunque para Fermín, compartir garaje con el pequeño de los Márquez es una oportunidad más que una amenaza: "Me puede beneficiar.Yo espero que le vaya bien, es mi compañero de equipo... Me ha ayudado mucho que Álex haya estado al nivel que ha estado,porque ha hecho crecer mucho al equipo". Sin embargo el murciano es muy optimista con su llegada a Ducati, declara que "sería el paso justo", aunque para ello "se lo tiene que ganarcon resultados".

Para cerrar destacó la superioridad de Marc: "La ha demostrado con consistencia; cuando no estaba para ganar, ha mantenido la calma, ha sabido sacar toda su experiencia... Se ha paseado y ha sido un baile, tiene una moto que le permite ser regular".