Socialista gallego

Fallece Gonzalo Caballero Álvarez, padre del exlíder del PSdeG y hermano del alcalde de Vigo

¿Por qué es importante? Fue uno de los referentes del PSdeG en la comarca de O Condado en los años ochenta y noventa.

El alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero.El alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel CaballeroAgencia EFE

Gonzalo Caballero Álvarez, padre del exsecretario xeral del PSdeG Gonzalo Caballero Míguez y hermano del alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha fallecido en este miércoles a los 81 años en la ciudad olívica.

Así lo han informado a Europa Press fuentes cercanas. Profesor jubilado y exconcejal socialista en Ponteareas durante varias legislaturas, en el ámbito político fue uno de los referentes del PSdeG en la comarca de O Condado en los años ochenta y noventa.

También ejerció como director de varios colegios públicos de Ponteareas. Padre de tres hijos y abuelo de cuatro nietos, será velado en el tanatorio de Ponteareas hasta el funeral, que se celebrará este viernes, a las 17:00 horas, en la Iglesia de San Miguel de Ponteareas.

