Un exjefe de F1 predice en qué equipos podría correr Carlos Sainz: "Tienen un ojo puesto en él"

Guenther Steiner, exjefe de Haas, analiza el primer año del piloto madrileño con Williams y augura cuál podría ser su próximo destino para 2027.

Carlos Sainz ha cerrado un año de ensueño después de acabar noveno en su primera temporada con Williams en la Fórmula 1. El español ha sido una de las sorpresas de la temporada, puesto que muy pocos se esperaban que terminase en tan buena posición, incluso con dos podios en Bakú y Qatar.

Sainz no solo se ha superado a sí mismo, sino que ha hecho que la escudería británica mejore de forma sustancial, logrando un quinto puesto en el Mundial de Constructores, algo que no sucedía desde 2017. Su esfuerzo ha sido encomiable, y son muchos los que ya le ven pretendientes en el paddock.

En concreto, Guenther Steiner, exjefe de Haas y actual CEO de KTM Tech-3 en MotoGP, ha augurado en qué equipos podría recalar el piloto madrileño de cara a 2027 en adelante. "Algunos equipos tienen un ojo puesto en él ahora, aunque no lo admitan. Es como si se cuestionaran si querían a Carlos en la lucha por el campeonato", asegura Steiner en el podcast 'Red Flags'.

Por las manos de Steiner en la escudería estadounidense han pasado pilotos del calibre de Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg o Esteban Ocón, además de novatos con mucha proyección como Oliver Bearman, por lo que el gerente italiano reconoce un buen talento cuando lo ve.

Pese a que Sainz ya tiene más de 30 años, el español siempre ha demostrado su potencial en cada equipo, aunque nunca ha pasado de ser el segundo piloto de la parrilla. Ahora se encuentra en una nueva etapa con los de Grove y busca ser el líder del proyecto.

"Diría que Williams o Aston Martin representan las mejores oportunidades para Sainz de cara al futuro. Pero siempre hay una oportunidad con alguno de los otros equipos que están demostrando un gran potencial", destaca Steiner sobre los posibles destinos de Sainz en caso de quedarse en Williams o moverse de equipo.

Sobre volver a una de las escuderías por las que ya ha recalado, el exjefe descarta dicha opción: "Creo que será muy difícil ascender a menos que seas novato. Hay oportunidades. Volver a Ferrari parece muy improbable, al igual que cambiar a Red Bull o Mercedes".

Sainz, el sustituto de Alonso

Fernando Alonso se encuentra en la recta final de su carrera. El bicampeón del mundo llega a 2026 con las esperanzas de lograr competir por el campeonato con Adrian Newey y un nuevo monoplaza. Sin embargo, su periplo por la F1 no parece que se vaya a extender mucho más, por lo que ya suenan varios candidatos para sustituirle.

Ahí es donde entra Carlos Sainz en la ecuación. Steiner apunta a que el madrileño podría reemplazarle para 2027 en un proyecto más que prometedor. "Sinceramente, no creo que Fernando pueda competir durante cinco años más. Probablemente le quede uno más, o dos como mucho", concluye el exjefe de Haas.