Así es la 'Mavidad' en el Bernabéu: del tobogán desde la grada a los tradicionales churros con chocolate

El estadio del Real Madrid se ha convertido en una gran feria navideña: lo ha comprobado 'Jugones' con Elisa Lasso.

La 'Mavidad' en el Bernabéu, un cuento de Navidad en el estadio del Real Madrid. Con muchísimos madridistas y seguidores de otros equipos disfrutando en la zona del césped.

Todo pensado al detalle porque aquí en el Bernabéu no podía ser de otro color que blanco.

La joya de la corona, el tobogán que baja desde la grada hacia el césped. También coches de choque de hielo.

Y para el frío, churros con chocolate. Así es la fiesta de Navidad del Bernabéu.