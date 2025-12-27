El PSOE acusa a Feijóo de ser "cómplice necesario de toda una negligencia criminal" en la DANA tras conocer los mensajes de Mazón

Los detalles Los socialistas desvelan que están valorando llevar a Mazón ante la Fiscalia por sus presuntas mentiras en le comisión parlamentaria sobre la DANA.

El PSOE ha intensificado sus críticas hacia el PP tras revelarse mensajes del expresident Carlos Mazón a Alberto Núñez Feijóo durante la DANA en Valencia, que dejó 230 muertos. Montse Mínguez, portavoz del PSOE, acusa a Feijóo de "negligencia criminal" y pide su dimisión, afirmando que mentir sobre la tragedia le inhabilita para liderar. Los mensajes de Mazón, entregados a la jueza, muestran que el PP priorizó atacar al Gobierno central y contradicen sus declaraciones de falta de contacto con autoridades. También se critica el tono insensible de los mensajes y el momento elegido para entregarlos, causando dolor a las víctimas.

El PSOE eleva el tono después de conocerse las mentiras y la estrategia política del PP que revelan los mensajes que el expresident Carlos Mazón le envió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando ya había decenas de muertos por la DANA. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha acusado este sábado al presidente del PP de ser "cómplice necesario de toda una negligencia criminal" en la DANA de Valencia que dejó 230 fallecidos hace ya 14 meses.

En rueda de prensa en Lleida, ha dicho que "un líder que miente, que manipula cuando detrás hay 230 víctimas, familias destrozadas, no merece liderar un proyecto político". Al preguntársele si denunciarán en Fiscalía al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón por presuntas mentiras en la comisión parlamentaria, ha respondido que el PSOE y el PSPV valoran cómo reaccionar: "Lo estemos valorando todo", y decidirán en los próximos días.

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha afeado que "mintió Mazón, mintió Feijóo y nos ha mentido todo el Partido Popular", que llevan 14 meses "ovacionándose", 14 meses "aplaudiendo". Mínguez ha remarcado que "no es un error, no es un malentendido y no es un lapsus", sino que "es su patrón, la estrategia del engaño histórica instalada en el Partido Popular".

Así, ha recordado que "Feijóo dijo que estaba informado en tiempo real y los WhatsApp demuestran que es mentira" y añadió que "dijo que no sabían nada de víctimas mortales y los WhatsApp demuestran que es mentira". Por ello Mínguez ha insistido, al igual que ayer hizo el Gobierno, en pedir la dimisión de Feijóo porque "mentir sobre la tragedia de las víctimas le inhabilita para liderar nada". "Si Feijóo tuviera palabra, este año no se comía las uvas siendo el líder del Partido Popular", ha añadido.

Las mentiras del PP

Más allá de la negligente gestión del entonces president valenciano el fatídico 29 de octubre de 2024, los mensajes de Mazón que Feijóo ha enviado a la jueza de la DANA después de que ésta los reclamara, evidencian que el PP primó la estrategia política de ataque al Gobierno central.

Mazón negaba en los días de la DANA y en su comparecencia en la comisión de investigación haber tenido contacto con miembros del Gobiernos de Sánchez y haber recibido la ayuda necesaria. Sin embargo, en un mensaje a Feijóo, Mazón cuenta que ha hablado con "(Pedro) Sánchez, (María Jesús) Montero y los de Defensa e Interior (Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska) para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana".

Es más, Mazón llega a confesar que cuentan con "lo que necesitaban" en ese momento, que era "la UME", y que lo habían obtenido "a través de Delegación (de Gobierno)", es decir, de Pilar Bernabé, también muy señalada tanto por Mazón como por Salomé Pradas.

El dolor de las víctimas, golpeadas en Nochebuena

Los mensajes también revelan el tono de la conversación entre Mazón y su líder nacional. Algo que este viernes afeaban tanto la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, como las víctimas de la DANA.

"Me pongo en la piel de una víctima y no puedo llegar a imaginar el dolor que sienten, por la forma y por el fondo", señalaba Saiz cargando contra el "tono" de la conversación y el mensaje en el que Mazón le reconocía al líder de su partido durante la noche del temporal que "va a ser un desastre, presi". "Me pregunto si la respuesta de Feijóo tiene el mismo tono, lleva un año mintiendo", zanjaba Saiz, criticando asimismo que el presidente del PP solo haya aportado los mensajes que envió Mazón y no también lo que él mismo respondía.

Otro punto que ha causado dolor a las víctimas es el momento elegido para mandar el acta de los mensajes a la jueza, en plena Nochebuena, aunque estuviera firmada varios día atrás. Una estrategia del PP, para según denuncian desde el Gobierno, intentar tapar sus vergüenzas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.