¡Sainz no se lo podía creer! El movimiento antideportivo de Ocon que la FIA no quiso sancionar

El GP de Canadá tuvo un final plagado de polémicas. El accidente de Lando Norris al atacar a su compañero de equipo hizo que la carrera acabara bajo el 'safety car', además de que todos los corredores debían pasar por la calle de boxes hasta que retiraran el McLaren.

En una de esas vueltas llegó una de las acciones polémicas que dejó la recta final de la sesión. En ella se ve al Haas de Esteban Ocon, que marchaba en noveno lugar, saliendo del 'pit lane' seguido del Williamsde Carlos Sainz. Lo que parecía un suceso sin ningún tipo de peligro cambió en cuestión de segundos.

El francés levantó el pie y el madrileño bloqueó neumáticos, estando a punto de chocarse. De hecho, Sainz tuvo que mover su coche hacia la izquierda metiendo las cuatro ruedas dentro de la zona de hierba. La reacción de Carlos fue inmediata y expresó su enfado por radio.

"Ocon me ha hecho un 'brake test' en la salida de boxes", se quejó el '55' mientras que su ingeniero lo reportaba a comisarios. Finalmente, la FIA decidió no sancionar al piloto galo ante la incredulidad de todos. No ganó una posición el español pese a realizar una gran remontada.

Partiendo desde la decimosexta posición, Carlos Sainz fue ganando posiciones alargando sus paradas. Además, en el primer 'stint' se quedó en medio de un tren de 'DRS' que no le permitía progresar. Finalmente acabó en una décima posición que le sabe a poco por las expectativas que había al inicio del fin de semana.