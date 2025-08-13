Se colaba en un hotel para agredir turistas: detenido un menor de Fuerteventura como presunto responsable de dos brutales agresiones a extranjeras

Los detalles Las víctimas recibieron golpes por todo el cuerpo, pero sobre todo de cintura para arriba dejándoles graves lesiones en brazos, manos y cabeza.

En Fuerteventura, la Guardia Civil detuvo a un menor acusado de agredir brutalmente a dos turistas. Las grabaciones del hotel fueron clave para identificarlo, mostrando cómo entraba por el balcón de noche, revelando su agilidad y juventud. Los investigadores entrevistaron a trabajadores, turistas y vecinos para identificar al agresor, descubriendo que era un residente menor de la isla. No había relación entre el agresor y las víctimas, y se desconocen los motivos de las agresiones, que fueron violentas. La última víctima narró su experiencia en redes sociales, alertando a otras mujeres. El caso está ahora en manos de la Fiscalía de Menores.

Importante operación policial en la isla canaria de Fuerteventura, donde la Guardia Civil ha detenido a un menor acusado de haber agredido brutalmente a dos jóvenes turistas a las que atacó de noche. Tal y como se observa en las imágenes, entraba en la habitación del hotel en el que las dos mujeres estaban alojadas.

Grabaciones que han sido cruciales para dar con él. Por un lado, porque se ve su modus operandi revelándose cómo se coló en la habitación del hotel. Lo hacía de noche entrando por el balcón al que tenía fácil acceso. De esta manera, los investigadores pudieron concluir que se trataba de una personas ágil y, por tanto, joven.

Eso sí, la Guardia Civil tuvo que analizar todo al detalle y hablar con trabajadores, turistas y vecinos de la zona para lograr identificarlo. Fue entonces cuando se conoció que se trataba de un menor que residía en la isla. Precisamente, su edad fue de lo que más sorprendió a los agentes.

A ninguna de las víctimas las conocía, de hecho no existe ningún vínculo, por lo que hasta ahora se desconocen los motivos de las agresiones que fueron duras. Prueba de ello, son las imágenes de la habitación del hotel llena de sangre. Allí, las golpeó, sobre todo, de cintura para arriba, en brazos, manos y cabeza.

Algo que es conocido porque la última víctima lo reveló en redes sociales para alertar a otras mujeres en un relato desolador: "El peligro puede estar demasiado cerca. Me golpearon en la cabeza varias veces con un objeto contundente. Mi dedo fue cortado hasta el hueso. Otros huéspedes escucharon mis gritos y terminé en cuidados intensivos, con once grapas en la cabeza y el cuerpo cubierto de moratones".

Respecto a la otra chica agredida se sabe que también es extranjera, que fue la primera y que sufrió la agresión el pasado mes de diciembre. Ella también recibió golpes por todo el cuerpo, pero no fue hasta la denuncia de la segunda que se pudieron esclarecer los hechos. Ahora, todo está en manos de la Fiscalía de Menores.