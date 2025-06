Lando Norris califica su actuación de "ridícula" tras tocar a Piastri en Canadá: "Me arrepiento"

El piloto inglés no pudo terminar la carrera tras llevarse por delante a su compañero de equipo en las últimas vueltas de Montreal.

Otra más de Lando Norris. En medio de su lucha por el campeonato contra su compañero, Oscar Piastri, cometió un error gravísimo y acabó contra el muro. Él mismo reconoció el error e incluso habló de "ridículo". Muy autocrítico el de McLaren, que se aleja en la clasificación de pilotos.

Rompió la primera regla en la Fórmula 1, la de la lucha limpia con tu compañero de equipo: "Nuestra regla número uno es no tener un toque con tu compañero de equipo y eso es lo que hice".

"McLaren es mi familia. Corro para ellos cada fin de semana. Intento hacerlo bien para ellos, la mayoría de las veces lo logro y me va bien. Pero cuando les decepciono así y hago el ridículo en un momento como el de hoy, me arrepiento mucho", dice el piloto inglés, que acabó contra el muro.

Volvió a pedir disculpas tanto al equipo como a su compañero: "No estoy orgulloso de ello, me siento mal y siento que he defraudado a mi equipo, y para mí esa es siempre la peor sensación. Así que obviamente sólo podía pedirles disculpas a ellos, a todos ellos, y también a Oscar".

Reconoce que el australiano "no estará contento": "Obviamente él no estará contento con lo que ha pasado".

"Yo tampoco lo estaría en la situación contraria. Así que de nuevo, le debo una disculpa por correr esos riesgos. Ha sido justo conmigo hasta este punto, estuvo cerca y eso es lo que queremos. Nadie más cometió un error, sólo yo", sentencia Lando.

Si quiere luchar por el título no podrá cometer este tipo de errores. Próxima parada, Austria dentro de dos semanas.