El enfado de Albon después de dejar pasar a Sainz: "Me molesta mucho que no me escuchéis"

Alex Albon tuvo un comienzo de Gran Premio de Canadá algo movido. El compañero de Carlos Sainz se enfadó de manera considerable después de que Williams le ordenara que dejara pasar al español porque iba más rápido.

Sainz, que había salido con neumáticos duros, llevaba más ritmo que Albon y, cómo es lógico, desde la radio le indicaron al tailandés que le cediera la posición a Carlos para no frenar su buen ritmo, dado que también había salido desde muy atrás.

Albon no se lo tomó nada bien y terminó criticando la decisión que había tomado el equipo en favor de Carlos y en su contra: "No entiendo por qué no me escucháis. Me enfada".

El que fuera piloto de Red Bull se ha quejado de algo que le pasó a Sainz hace algunos grandes premios. En Miami las decisiones de equipo favorecieron precisamente a Albon y perjudicaron a Carlos, que tuvo que bajar las aspiraciones de su resultado por acatar órdenes de equipo.

En Canadá las sensaciones son positivas en cuanto a velocidad del monoplaza británico y eso podría provocar que Sainz se marchara del circuito Gilles-Villeneuve con algunos puntos.