El piloto al que Sainz culpa de su eliminación en Q1 del GP de Canadá: "Nos ha fastidiado el fin de semana"

Carlos Sainz tuvo uno de las peores clasificaciones de la temporada en el Gran Premio de Canadá. El madrileño fue víctima de la mala suerte en Q1 y varios infortunios le impidieron hacer un tiempo que le permitiera asegurarse una buena plaza desde la que salir en la carrera.

La bandera roja que provocó un percance de Alex Albon, su compañero de equipo, le perjudicó pero no le sentenció. Sainz se vio obligado a jugárselo todo a una vuelta y lo terminó pagando caro. Isack Hadjar, que no estaba en vuelta, protagonizó un 'impeding' bastante evidente ante el que Carlos poco pudo hacer.

Sainz perdió mucho tiempo con ese percance y terminó conformándose con la decimosexta posición. Tras la sesión, Carlos mostró su enfado culpando a Hadjar: "No me queda otra que resignarse y nada, nos han fastidiado el fin de semana. Un fin de semana en el que el coche parecía ir mejor, así que, la historia del año, no parece que acabe de cuadrarse todo".

"Isack nos ha fastidiado el fin de semana. Intentaré remontar todo lo que pueda, pero no debería estar saliendo el 17 con el ritmo que tenía el fin de semana. No sirve de nada ese consuelo. Da igual ir rápido en los Libres que si te pasa lo que ha pasado ahora es inútil, no hay consolación", aseguró Sainz en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.