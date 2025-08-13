Alex Márquez tira la toalla ante Marc: "Es prácticamente imposible ser campeón..."

El piloto de Gresini cree que algo extraño debería ocurrir para que pueda aspirar al título de MotoGP que su hermano está a punto de conseguir.

Marc Márquez cuenta con 120 puntos de ventaja sobre Alex, su inmediato perseguidor en el mundial de MotoGP. Más lejos asoma Pecco Bagnaia. Parece que nadie puede parar al piloto de Cervera, que acumula ocho mundiales en el bolsillo y va camino del noveno en su nueva etapa en Ducati.

Alex, en la previa del Gran Premio de Austria, ha reconocido que es muy difícil que pueda aspirar al campeonato: "Es prácticamente imposible ser campeón si no pasa nada raro".

En 'AS' Alex dice que en las próximas carreras su objetivo será mantenerse como hasta ahora: "Seguir nuestra línea y sobre todo, fines de semana que no se encaran tan bien como otros, tener un poco más de paciencia".

"Ser segundo en el campeonato, que es algo muy, muy bueno. Es mágico", reconoce el piloto de Gresini, que está viviendo un sueño. Este curso logró su primera victoria en MotoGP. Fue en Jerez ante la locura de la afición española.

No repetir errores y ser más regular será el primer objetivo de Alex en Austria: "Lo importante para mí es no repetir esto en el futuro, porque son errores que cuestan mucho, que es algo que no mola con la temporada que estamos haciendo".

"Estamos haciendo una muy buena temporada y no es hora de tirar todo a la basura. Llevamos 12 grandes premios, quedan diez y vamos segundos en el campeonato", dice para finalizar el piloto español.