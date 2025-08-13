De Marilyn Monroe a Diana de Gales, pasando por Elizabeth Taylor: Georgina se une a la lista de mujeres que lucen joyas icónicas

El contexto El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo ha regalado a Georgina Rodríguez, valorado entre seis y diez millones de euros, no solo deslumbra por su lujo y perfección, sino que también sitúa a la pareja en la tradición de las joyas icónicas que han marcado la historia.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han dado un paso más en su relación, y lo han hecho con una pieza digna de museo. El futbolista ha entregado a su pareja un anillo de compromiso con un diamante ovalado central que, según expertos, podría situarse entre los 15 y 37 quilates. Su valor estimado oscila entre los seis y los diez millones de euros, lo que lo coloca de inmediato en el selecto grupo de las joyas más espectaculares de las celebridades.

El diseño, acompañado por dos diamantes laterales, destaca por su pureza, rareza y perfección en el corte. "En los últimos años solo hemos visto un par de piezas comparables en anillos de compromiso de famosos", apuntan joyeros especializados.

De Marilyn a Grace Kelly: la tradición de las joyas eternas

El anillo de Georgina se suma a una larga lista de piezas que han marcado época. En 1954, Marilyn Monroe recibió de Joe DiMaggio un anillo con 36 diamantes en talla baguette que, décadas después, sigue siendo un referente de elegancia. Grace Kelly aceptó del príncipe Rainiero un Cartier con un diamante de 10,47 quilates que hoy se valora en casi 39 millones de dólares. Jackie Kennedy lució un toi et moi de esmeralda y diamante, símbolo de su unión con John F. Kennedy.

Elizabeth Taylor llevó el diamante Krupp, 33,19 quilates adquiridos por Richard Burton en subasta; y el zafiro azul de Diana de Gales, ahora en manos de Kate Middleton, se ha convertido en una de las joyas más reconocibles y cargadas de significado de las últimas décadas.

El exclusivo ranking de los más caros

Entre los anillos de compromiso más costosos de la historia figuran los de Mariah Carey (35 quilates, 8,5 millones de euros), Kim Kardashian (20 quilates, 6,8 millones de euros), Beyoncé (24 quilates, 5,8 millones de euros) o Jennifer Lopez (8,5 quilates verde, 4,2 millones de euros).

Ahora, el diamante de Georgina Rodríguez no solo destaca por su precio, sino por lo que simboliza: una historia de amor que se anuncia con la fuerza y la luz de una joya pensada para perdurar mucho más allá del tiempo.