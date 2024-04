Miembros de Aston Martin han dejado claro que quieren renovar a Fernando Alonso. Lo ha repetido Mike Krack, jefe de la escudería, y ahora Pedro de la Rosa ha asegurado que no existe otro plan que no sea apostar por el piloto asturiano.

En declaraciones a 'La Ser' insiste el embajador en que están desarrollando el coche con el objetivo de convencer a Fernando: "Lo más importante es darle motivos para que se quede con nosotros, dándole el mejor coche posible".

"El trabajo con Fernando está siendo muy bueno y él está muy a gusto en el equipo", señala de la Rosa.

Y desvela sus planes para renovar al bicampeón de la Fórmula 1: "Nosotros queremos desesperadamente que se quede con nosotros. Tener un activo como Fernando en un equipo de F1 es muy importante. Con resultados como el de este fin de semana y mejorando el coche, le daremos más motivos para que se decante por nosotros".

"En el equipo no contemplamos un escenario diferente. Estamos trabajando para que Fernando siga y estamos trabajando como si siguiese. No hay un plan B, nuestro plan A, B y C es Fernando. No se está mirando a los lados. El equipo está muy contento con Fernando y con Lance Stroll", sentencia Pedro.

Y Fernando ha correspondido. Porque ha asegurado que primero mirará a Aston Martin antes de otros equipos. Ya en Japón aseguró que la opción Mercedes "no es muy atractiva" en estos momentos ya que están detrás de ellos en la Fórmula 1 2024.