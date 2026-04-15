De la Rosa habla como nunca sobre el futuro de Fernando Alonso: ¿Se retirará este año?

El embajador de Aston Martin tiene claro que deben "darle un coche mejor" al bicampeón de Fórmula 1 para que no ponga punto y final a su carrera esta temporada.

'Jugones' estuvo este martes junto a Pedro de la Rosa en un acto organizado por la Fórmula 1 en Madrid y, como no podía ser de otra manera, le preguntamos por Fernando Alonso.

En concreto, sobre la continuidad del asturiano en la escudería de Silverstone ya que su contrato vence al término de la presente temporada.

El embajador no titubeó a la hora de hablar de las expectativas del equipo... y de los deberes que tienen pendientes.

"Por nosotros, ojalá. Como equipo, tenemos que darle un coche mejor", señaló el expiloto.

"Ojalá Fernando esté mucho tiempo. Es un lujo tenerlo carrera a carrera", añadió, apuntando que "hay que disfrutarlo mientras podamos".

"Es un líder y sabe que los líderes están en las buenas y en las malas. Tenemos que trabajar más y mejor que los demás, no hay otro secreto", zanjó.